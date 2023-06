Cesta ke kupci Plzně: Ambice ze Západu! Síla a vize, chválí Šádek

Adolf Šádek na konci hektického plzeňského dne splnil to, co veřejně slíbil už na začátku roku. Západočeský boss dokončil komplikovanou transakci a v pátek odpoledne oficiálně oznámil prodej většinového podílu ve Viktorii Plzeň. Do klubu vstoupila nová rakousko-švýcarská podnikatelská skupina se sídlem v Rakousku. Šádek zůstává v čele jako předseda představenstva. Jedním ze tří členů nového vedení je i Martin Dellenbach (57), o jehož napojení na Viktorii s předstihem informoval deníku Sport a iSport.cz.