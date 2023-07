Sparta s „rezervou“: divoké mládí, kiks v premiéře i osobnosti na tribuně

V prvním testu hned prohra. Výsledkově určitě zklamání, herně? Skřípalo to. Sparta podlehla druholigové Jihlavě (1:2), omluvou může být sestava prošpikovaná mladíky z rezervy i navrátilci z hostování. Někteří z nich zaujali, jenže Letenští doplatili na neproměněné šance. Všemu přihlíželi jen zpovzdálí Ladislav Krejčí a spol. nebo bývalí sparťané včetně Dávida Hancka. Co všechno Pražanům ukázal nepovedený zápas?

Hlavně ve druhé půli Sparta získala drtivý tlak a dostávala se do koncovky. Omlazený celek bez obvyklých opor ale nezvládal koncovku. Tomáš Schánělec trefil tyčku, to samé před ním Matěj Polidar. Michal Ševčík rozehrál několik zajímavých standardek, leč scházelo gólové vyústění. Hlavička Daniela Kaštánka po centru Jakuba Peška letěla těsně mimo, vedle brány skončilo další zajímavé Schánělcovo zakončení. V první půli provětral gólmana Pavla Soukupa aktivní Matěj Ryneš. „Musíme na tom zapracovat,“ shodli se při hodnocení utkání asistent trenéra Lars Friis i záložník Pešek.

Gólmanův kiks v premiéře

Jakub Surovčík navlékl na druhý poločas kapitánskou pásku a poprvé se postavil do letenské brány. Na výjimečnou chvíli asi nebude vzpomínat úplně nejlépe. Při běžné rozehrávce vyrobil zbytečný kiks a pustil do snadného zakončení Justina Araúja-Wilsona, jenž dostal Jihlavu do vedení. Plusový bod zaslouží za zákrok proti přímému kopu Michala Turečka. Kroucený balon zapadal do šibenice, ale mladý gólman se slávistickou minulostí včas zasáhl a balon vyškrábl nad břevno.