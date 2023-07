Priske o LM i Vitíkovi: Je po vyšetření, měli jsme obavy. Pešek? Velký progres

Jak to vypadá s Matějem Kovářem, který by se měl vracet do Manchesteru United?

„Víte, že na gólmanský post jsme přivedli nového hráče Jakuba Surovčíka. Matěj u nás měl fantastickou sezonu a my bychom samozřejmě chtěli, aby u nás pokračoval, jenže to teď není tak úplně o nás. Rozhodnutí leží v Anglii.“

A co zdravotní stav Martina Vitíka, který se vrátil z ME do 21 let se zraněním?

„Jeho stav je v normě. V pátek podstoupil rentgenové vyšetření a jeho stav je dobrý. Původně jsme se obávali něčeho vážnějšího.“

V pátečním přípravném zápase s Jihlavou (1:2) dostala šanci řada hráčů ze širšího kádru. Zalíbil se vám někdo konkrétně bez ohledu na výsledek?

„Chci říct, že když se budeme orientovat čistě na výsledek, tak nikdo z nás není spokojen, protože chceme vyhrát každý zápas. Naše očekávání a požadavky jsou úplně jiné než prohrát přípravný zápas s Jihlavou. Je potřeba říct, že jsme předchozí týden v sedmi dnech sedmkrát trénovali, je to začátek přípravy. Individuálně se k hráčům vyjadřovat nechci. Pro nás je stěžejní, že jsme viděli v zápasové praxi hráče, kteří byli na hostování a hráče B-týmu. To bylo to nejcennější na pátečním utkání.“

SESTŘIH: Sparta - Jihlava 1:2. Překvapivá prohra, brankář Surovčík chyboval Video se připravuje ...

Přece jen bych se ještě zastavil u těch hráčů, kteří se vrátili z hostování, ať už jsou to Plechatý, Polidar, Ryneš a další. Jaká je jejich pozice na startu přípravy?

„Jak už jsem říkal, jsme rádi, že jsme je viděli v akci. Mnohým se hostování povedla, byli vidět, dávali góly, ale všichni víme, že jakmile se vrátí do dresu Sparty, tak se musejí ještě více zlepšovat a porvat se s tlakem, který na nich bude.“

Hrál taky Jakub Pešek. Dostal prostor na celý druhý poločas poprvé od srpna loňského roku. Jste spokojen s jeho kondici? Je už zdravotně stoprocentně v pořádku?

„Co se týče Jakuba Peška, tak už jen to, že naskočil do zápasu, je skvělé. Věřte mi, že pro něj samotného to byl strašně dlouhý rok. Deset měsíců bez utkání bylo jako věčnost. Už v posledních týdnech u něj sledujeme velký progres a věříme, že bude pokračovat v přípravě i nadále a bude plně fit.“

Posuňme se kousek dál v kalendáři. Jedním z potenciálních soupeřů Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů je Dinamo Záhřeb. Chorvatský mistr je i vaším prvním soupeřem na soustředění v Rakousku. Neuvažovali jste o změně soupeře v přípravném kempu?

„Když vyšlo najevo, že Dinamo může být jedním z našich soupeřů v Lize mistrů, tak mi blesklo hlavou, že přípravný duel s nimi odřekneme, ale nakonec jsme se rozhodli vše ponechat, jak je. V Rakousku chceme hrát se soupeři, kteří mají velkou kvalitu a před ostrým startem sezony nás prověří, což Dinamo Záhřeb, ale i Čukarički a Anderlecht Brusel jistě jsou.“

Sparta může klidně narazit v předkole Champions League i na FC Kodaň. Upřednostňoval byste klub ze své domoviny?

„Nestarám se o to, koho nám los přisoudí. Až bude jasno, kdo se nám postaví do cesty, budeme se připravovat úplně stejně na Kodaň i na jiné soupeře. Nemám žádné preference.“