Zlín hledá jedničku do útoku. Bude jí Senegalec? V premiéře nebyl ve hře

Nová jednička do útoku fotbalového Zlína? Zatím prr, El Hadji Latyr Ndiaye (23) se teprve musí aklimatizovat, sehrát se spoluhráči a hlavně dokázat, že na to má. V sobotní premiéře proti Opavě (0:0) se vysoký Senegalec neprosadil, slabší hra celého týmu ho nedostala do hry. Odehrál poločas, druhý strávil běžeckým tréninkem po boku Josse Didiby na vedlejším hřišti. „Typologicky je to hráč, kterého jsme hledali,“ uvedl asistent Vít Vrtělka.