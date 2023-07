Nový majitel Plzně: Miliardář to není. Cílem je udržitelnost, co posily?

Jedna z nejdelších ság v historii českého fotbalu je u konce. Dlouhé hledání nového majitele FC Viktoria Plzeň dospělo ke zdárnému konci z pohledu dosavadního vlastníka Adolfa Šádka. Ten pro klub našel nového investora, zároveň v klubu zůstane jako šéf s rozhodovacími pravomocemi. Jak dlouho to ale bude, když je Šádek v klubu menšinovým vlastníkem - a jak bude fungovat spolupráce ve vedení?

Podrobněji jsme si s redaktorem deníku Sport Jonášem Bartošem v novém díle Dloubáku probrali i to, jaké má Martin Dellenbach plány s Plzní. Viktoria má být na vrcholu pyramidy „jeho“ klubů, nicméně by rozpočtem měla směřovat k tomu, aby se uživila sama, tedy směřovala k udržitelnosti. A žádné velké sumy za posily, nýbrž spíš práce s mládeží, na kterou by měl nově dohlížet i jeden z největších guru českého fotbalu Jan Říčka.

Tomu všemu a celé řadě dalších témat se věnuje nový díl Dloubáku na iSport.cz s Jonášem Bartošem a Martinem Vaitem. Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějších a nejdůležitějších událostech v českém i světovém fotbale a jeho zákulisí. Zasvěceně, v souvislostech, s nadhledem. S redaktory Sportu i odborníky z fotbalového prostředí. Všechny díly Dloubáku najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport.

0:00 Jak se upekl obchod s novým majitelem Plzně? Co rozhodlo ve prospěch Dellenbachova konsorcia?

10:43 Jaké jsou Dellenbachovy představy s klubem a musel Šádek slevit?

17:38 Co přestupy a pozice Koubka?