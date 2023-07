Slavia a rébus na hrotu. Van Buren i Jurečka před posilami za miliony

Slavia do ofenzivy v létě mohutně zainvestovala. Muhamed Tijani z Baníku vyšel na 30 milionů plus bonusy, Mojmír Chytil přišel z Olomouce za 14 milionů. Oba si zahráli v nedělních přípravách – Tijani odehrál 57 minut proti Rakówu, Chytil 70 proti Maccabi. Oběma svítila na ruce kapitánská páska, nicméně do kapitánských výkonů ještě měly nové akvizice daleko.

„Oba ukázali své možnosti. Ale je těžké je víc hodnotit, k týmu se připojovali postupně, každý je v jiném rytmu. Je vidět, že pohybově ještě nejsou dotažení jako ostatní hráči. Potenciál je u nich rozhodně nesmírný,“ prohlásil při hodnocení vítězných příprav na herním kempu v Rakousku asistent Jaroslav Köstl.

Vzkaz novým tvářím je jasný – pokud chcete do základu, musíte makat a místo si v tvrdé konkurenci opravdu zasloužit. „Chytil… druhý poločas výborně,“ hlaholil po zápase u šaten v rozverné náladě svým typickým stylem asistent Zdeněk Houštecký. Reprezentační akvizice ze Sigmy po přestávce stupňovala výkon. Chytil vyvezl několik těžkých balonů, vyhrával souboje, poctivě se vracel. Do zajímavé koncovky se ale nedostal, stejně jako v prvním utkání nevýrazný Tijani.

V ofenzivě čelí oba výrazné konkurenci hladových ostřílených vlčáků, kteří způsoby ve Slavii detailně znají. Všichni mají přes 130 startů v lize a odmítají vyklízet pozice.

Václav Jurečka byl po nástupu do utkání s Rakówem znát mnohem víc, než novic Tijani. Velmi pravděpodobně si udrží pozici v základu, zvlášť, když na konci minulé sezony nasázel 12 gólů v pěti zápasech a vybojoval si místo v nároďáku. Plusem je, že dokáže zahrát ze strany i na samotném hrotu.

Duel s polským mistrem rozhodl Mick van Buren. Nizozemský bombarďák vstřelil nádherný první gól, v samém závěru trefil výhru 2:1 přesnou hlavou po Douděrově centru. Těší se oblibě fanoušků, kteří ho odměnili velkým aplausem i během duelu v rakouském Welsu. Také on zastane všechny tři posty, o něž se v ofenzivě týmu bojuje.

V systému 3-4-3, který Slavia aktuálně driluje, vychází na vrchol trojzubce šest adeptů – vedle Tijaniho, Chytila, Jurečky, Van Burena mohou na hrotu operovat ještě Stanislav Tecl, případně Ondřej Lingr. Na ofenzivní posty jsou k dispozici rovněž Ivan Schranz, Matěj Jurásek a Petr Hronek. Trenéři Slavie tím pádem vybírají z devíti ofenzivních borců, kvalitních hráčů s ambicí do základní sestavy. Po zúžení kádru ale všichni vydržet nemusí. Hronek po příchodu z Bohemians marně čeká na větší prostor, v lize naskočil jen do šesti zápasů. V neděli dostal šanci proti Maccabi, krom narážečky do Plavšičova gólového sóla za sebou nezanechal výraznější stopu.

Slávistický dres nemíní odevzdat ani Stanislav Tecl. V přípravě opět dře na plné pecky. Proti Maccabi zkazil dost přihrávek, nicméně svůj výkon stupňoval, patřil k nejaktivnějším hráčům. „Ve Slavii to ani jinak nejde,“ culil se při odchodu ze stadionu v reakci na poznámku redaktora Sportu, že toho proti izraelskému šampionovi odběhal opravdu hodně. Variantou zůstává i to, že během sezony bude pomáhat mladším parťákům v béčku.

V následujících týdnech ve Slavii proběhne tvrdý boj. Platí to, že novicové Chytil s Tijanim musí ještě výrazně přesvědčit, aby si vybojovali pozici a získali důvěru na hřišti před ostatními adepty.