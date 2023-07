Křetínský o titulu Sparty: Radost ve formě úlevy. Roky to nešlo kvůli sudím

Mužstvo trenéra Briana Priskeho definitivně stvrdilo titul už před posledním kolem, hráči si pak užili třeba i mistrovskou párty na lodi v centru Prahy. Tam za týmem dorazil i Křetínský. „Já umím slavit dobře, ale ne zase tak dlouho. Hned vidím, co je potřeba dělat příště. Ale oslavil jsem to, byl jsem na lodi s klukama a bylo to hrozně fajn. Moc jsem si to užil,“ popisuje v rozhovoru.

Po úspěchu si oddychl, dobře vnímal, že Sparta po letech trápení potřebuje zabrat. „Je to taková radost ve formě úlevy. Čekání a řada zklamání byly hrozně dlouhé,“ říká úspěšný byznysmen.

Konkrétní dění na Letné ze své pozice prý může ovlivnit jen relativně málo. „Samozřejmě že jsem odpovědný za všechno, protože jsem měl vždy možnost v klubu cokoli změnit. Takže když jsou neúspěchy, jsou to moje neúspěchy. Ale pravdou je, že jakmile je vybrán trenér, sportovní vedení a hráči, tak člověk už v zásadě jenom přihlíží a nemůže téměř nic, nebo velmi málo. To je faktor, který zvyšuje stres,“ vysvětluje Křetínský.

Uvědomuje si také odpovědnost za fanoušky, kteří neuspokojivé výsledky z posledních sezon nesli hodně nelibě. „Nás nikdo nezvolil, my jsme se sami rozhodli, že klub získáme. Opravdu se extrémně snažíme dělat, co můžeme, a klub podporovat. Ale byly momenty, kdy jsme se prakticky nemohli prosadit z důvodů mimo nás,“ zdůrazňuje a naráží tím na práci sudích.

„Konkrétně rozhodčí fungovali tak, že to opravdu téměř nešlo. Ale z těch osmi let to byly dejme tomu tři roky. A těch dalších pět už ne. Takže to není omluva. Minimálně pět z osmi let jsme bez problémů měli věci v rukách, mohli je zvládnout a nezvládli je. Neodvedli jsme dobrou práci. Teď mám radost a vážně se mi ulevilo,“ podotýká.

Radost Křetínskému udělal i anglický West Ham, který spoluvlastní. Triumf „kladivářů ve finále Konferenční ligy proti Fiorentině sledoval přímo na stadionu Slavie v Edenu. Ale co se týče ambic v Premier League, tam se do dostihů s nejvěhlasnějšími značkami pouštět nechystá.

„Je potřeba jít klidnou evoluční cestou. Snažit se poctivou a dobrou prací s mládeží, dobrým skautingem a dobrým sportovním řízením vybudovat pevný základ a na něm dosáhnout co nejlepších výsledků. Pouštění se do velkého zbrojení by nebylo správné,“ myslí si Křetínský s tím, že ve West Hamu jde o dlouhodobý projekt.