Látal o konci v Polsku, posilách i Peltově nabídce: Jeho soud neřeším

Váš přesun z Polska do Jablonce se docela vlekl. Proč?

„Měl jsem smlouvu klasicky do 30. června. Tady už sice byl první trénink 27. června, ale v Polsku mi ještě dlužili nějaké peníze a nechtěl jsem nijak provokovat tu druhou stranu, co se týče smlouvy. Byli tam na to hákliví.“

To není úplně standardní postup.

„Není to typické, ale ani nechci mluvit o svém bývalém zaměstnavateli tak či onak. Bylo to jejich právo, byl jsem tam pod smlouvou. Jen jsem neměl jistotu, jestli tam v pondělí 26. června mám ještě jet. Až v sobotu předtím mi přišel mail, že do klubu jezdit nemusím a mám volné ruce.“

Těsně jste nepostoupili s Termalicou zpět do Ekstraklasy. Kdyby se to povedlo, zůstal byste?