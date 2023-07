Haraslín: Česká liga je pro mě složitější než italská. Obránci jsou agresivní

Tenhle útočný trojzubec ve složení Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Tomáš Čvančara měl pro soupeře devastační účinky. A také zásadní podíl na sparťanském titulu, přestože se Čvančara s Haraslínem v závěru ročníku zranili. Slovenský reprezentant by každopádně ještě mohl mít zahraniční úmysly, a teoreticky následovat krajana Dávida Hancka, jenž si přes Spartu ještě vykopal zahraniční štaci ve Feyenoordu Rotterdam.

V Serii A debutoval za Parmu na San Siru proti AC Milán. Později finančními problémy zmítaný klub vyměnil za Sassuolo. V Itálii se ovšem trvale neprosadil a zamířil do Sparty. Naopak v české FORTUNA:LIZE patří k nejlepším. „Česká a italská liga se typově liší. Tady je to hodně soubojové, v Itálii pro změnu rychlejší. Zase v české soutěži je to pro mě i možná složitější, protože tu bývá hodně soubojů a někteří obránci jsou fakt agresivní. Asi si spíš udělá názor ten, kdo oběma soutěžemi prošel,“ říká 27letý záložník.

Toho mrzí konec kariéry slovenské legendy Marka Hamšíka. Ten svou fotbalovou pouť uzavřel po této sezoně v Trabzonsporu a svůj úplně poslední zápas odehrál za Slovensko 17. června na Islandu v rámci kvalifikace o postup na EURO 2024. Po Martinu Škrtelovi se tak rozloučila další ikona z MS 2010.

„Hamšík je můj vzor. Jako malý jsem ho sledoval v televizi, když jsem s fotbalem začínal a dnes je to můj kamarád. Každého mrzí, že skončil s fotbalem, je to legenda, takových hráčů je málo. Ale musíme to akceptovat, chce se věnovat rodině. Bude chybět, ale pomůže nám v jiné roli,“ popisuje Haraslín.

Ten neměl možnost u Hamšíkova posledního reprezentačního startu být. Chyběl vinou zranění, které si přivodil v závěru FORTUNA:LIGY. „Ale předtím jsem byl nominovaný na každý sraz, pokud jsem mohl a nebyl zraněný. Doufám, že se mi teď už budou vyhýbat, abych pomohl jak Spartě, tak našemu národnímu týmu,“ zamýšlí se.

Zastihli jsme ho při otevírání X Crazy Areny od Adidasu, kterou pokřtili malým fotbalovým turnajem čtyři čeští influenceři. Za mantinely dokonce fandila modelka Natálie Kočendová. A slovenský internacionál mohl zavzpomínat na své pouliční začátky, kdy s vrstevníky hrával mezi domy.

„Jen to nebylo v takových podmínkách jako tady a na umělé trávě, ale na betonu. Ale jako malý jsem takto na ulici fotbal hrával,“ usmál se.

Ve středu spolu s dalšími spoluhráči ze Sparty odjel na soustředění do Rakouska. Jedním ze soupeřů na herním kempu bude Dinamo Záhřeb, s nímž se paradoxně může utkat později v kvalifikaci Ligy mistrů.