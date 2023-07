Hrubý o Vrbovi: Jeden z nejlepších. Řekl, proč si vybral Bohemians

PŘÍMO ZE SLOVINSKA | Na fotbalový pracák Robert Hrubý (29) opravdu zamířit nemusel. Po dvou sezonách ve Zlíně o něj byl v lize zájem, například i ze Slovácka. On ale přijal nabídku Bohemians na tříletý kontrakt. I proto, aby mohl být s manželkou a se dvěma malými dětmi doma v Praze. „Hodně se to tady zvedlo. Na tréninku je vidět, že má Bohemka výborný tým,“ říká zkušený záložník v rozhovoru pro iSport.cz ze soustředění ve Slovinsku.

Potvrdíte, že jste měl ohledně nového angažmá na výběr?

„Bylo víc možností. Manažer mi ty varianty říkal, ale mně se jevila od začátku jako nejlepší Bohemka. I proto, že jde o pražský klub a nám se narodilo druhé dítě. Šest let jsme pořád pendlovali. Tohle je pro nás takové zpříjemnění a ulehčení. Pak už se jenom domlouvaly podmínky a jsem rád, že to dopadlo. Věřím, že by přišlo ještě víc nabídek, ale chtěl jsem se co nejdříve připojit k týmu a absolvovat celou přípravu. Potřebuju si navyknout na kluky a na nový herní styl.“

Takové Slovácko jste ani trošku nezvažoval? Poslední roky hraje na špici.

„Určitě mě zájem potěšil. Ale jak už jsem říkal, dost velkou roli hrálo to, že Bohemka je v Praze, odkud pocházím. Na trénink to mám asi dvacet minut.“

Co vám dala štace ve Zlíně?

„Musím říct, že mi Zlín hodně přirostl k srdci. Cítili jsme se tam s manželkou fakt dobře. Musím říct, že lépe než předtím v Ostravě, kde jsme přitom byli o dva roky déle. Na Zlín budu vzpomínat hodně dobře a rád se tam budu vracet. Troufnu si říct, že jsem až na výjimky podával stabilní výkony. Zvažoval jsem i to, že bych zůstal. Ale už mi není dvacet nebo třiadvacet. Chtěl jsem se kariérně trošku posunout. Kluci z Bohemky nastavili minulou sezonu laťku vysoko. Pro nás všechny je to výzva. Těším se na to, zkusíme ten úspěch potvrdit.“

Se Zlínem jste se až zázračně zachránili, zvedli jste se ze dna. Málokdo už vám na jaře věřil. Čím jste to dokázali?

„Možná i tím, že to pak z některých kluků spadlo. Někteří zažili tíhu hry o záchranu poprvé. A když nás všichni odepsali, začali najednou hrát uvolněněji. Samozřejmě jsme se semkli jako tým. Hodně by mě mrzelo odcházet po neúspěchu. Jsem rád, že jsme to zvládli a klubu budu držet palce.“

Zažil jste půlrok pod trenérem Pavlem Vrbou. Jak na vás zapůsobil?

„Byl jsem s ním hodně spokojený, měli jsme dobrý vztah. Když jsem se rozhodl jít do Bohemky, volal jsem mu. Řekl jsem mu, že mě to mrzí, ale že jsem ho rád potkal. Popřáli jsme si hodně štěstí. Budu rád vzpomínat, že jsem si mohl pod ním zahrát. Třeba se ještě někde potkáme.“

Takže je podle vás kvalitní trenér?

„Určitě. Za mě je jedním z nejlepších trenérů v Česku. Záchraně hodně pomohl, vždycky stál za týmem.“

S „klokany“ si zahrajete druhé předkolo Konferenční ligy proti norskému gigantovi Bodo/Glimt. To bude extra prověrka, co?

„Těžký soupeř. Bodo je skoro v půlce sezony, bude sehrané a rozehrané. Navíc se u nich hraje na umělce. Ale je to fotbal. Mohli by nás brát jako outsidera a podcenit nás.“

Jste odchovanec Slavie. Jak jste dříve vnímal vršovického souseda?

„Jako tradiční pražský klub, super adresu. Dřív to tady bylo horší s financemi. Jsem rád, že se z toho dostali. Už rok, dva zpátky jsem koukal, jak dobré hráče dělají. Měli výborný tým už před dvěma lety, kdy hráli o záchranu. Asi to jen chtělo nějaký čas, aby se sehráli. Na trénincích se mi potvrzuje, že kvalita tu je. Už to není jako dřív, kdy se Bohemka brala jako mužstvo bojovníků. Teď je v ní hodně dobrých fotbalistů. Maty (Jan Matoušek) už byl i s reprezentací. Hodně se to zvedlo.“

Jak se vám líbí na soustředění ve slovinském Ptuji?

„Na letním soustředění jsem asi po třech, čtyřech letech. Nejdřív byl covid, se Zlínem jsme pak byli akorát na tři dny v Luhačovicích. Mimo Česko jsem po delší době. Jsem za to hrozně rád. Je lepší, když si můžete odejít v přípravě na pokoj, udělat si svoje věci. Máme tady všechno, co potřebujeme. Super regeneraci, jídlo, hřiště má taky skvělou kvalitu. Máme i volný přístup do aqvaparku. Dá se tam vyblbnout. Od více lidí jsem slyšel, že je Slovinsko skvělé, hodně podobné jako Rakousko. I když tady, kde jsme, zrovna nejsou hory. Asi jsme tady i proto, že v Rakousku trošku napalují ceny.“