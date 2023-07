Bohemians ve Slovinsku. Těžké zápasy i aquapark. Kvůli Partizanu ujede vlak

Do osmnáctitisícové Ptuje se vydala výprava z Prahy vlakem. V rakouském Grazu byla konečná zastávka, pak nabral fotbalisty klubový autobus se šoférem Dušanem a dovezl přes hranice. Slovinsko se brzy může stát populární destinací českých klubů, loni v něm před sezonou pobývalo například Slovácko. A pár týdnů nato slavilo postup do skupiny Konferenční ligy. „Klokani“ chtějí skákat v jeho stopách.

I vzhledem k tomu, že sousední Rakousko podražilo, dostává se pozornosti příjemné dvoumilionové zemi s mořem, horami i třeba s historickým městečkem Ptuj na severu, nejstarším ve Slovinsku a s největším termálním koupalištěm.

Nápad vyrazit právě sem, šest set kilometrů od Prahy, se zrodil v hlavě trenéra Jaroslava Veselého a sportovního manažera Miroslava Držmíška. Velitelé týmu chtěli změnu, lepší komfort a kvalitnější soupeře než obvykle. Ve finále probíhalo rozhodování mezi Polskem a Slovinskem. Vyhrála druhá varianta.

„Jsme tady akorát v trošku jiný čas, než jsme chtěli, protože nebylo místo,“ vysvětlil kouč Jaroslav Veselý. „Máme teď plnou fyzickou přípravu a do toho hrajeme hodně těžké zápasy, které hráče obnaží úplně na dřeň. Dozví se o sobě věci, které možná ani nechtějí,“ doplnil s úsměvem.

Každý, koho se zeptáte, si kemp v Ptuji nemůže vynachválit. „Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Je to něco úplně nového, ale jsme tady opravdu nadšení,“ líčil asistent Bartek. „Máme tady všechno, veškerý komfort. I počasí vyšlo. Věřím tomu, že se sem příští rok vrátíme,“ dodal spokojeně.

On sám vůbec neřešil, kam jede. Ještě týden dopředu to prý nevěděl. „Jarda nám jenom ukazoval fotky z hotelu. Ale na fotkách může být všelicos. Pak jde o to, jaká je realita. A ta je super,“ pokračoval ve chvále prostředí, kde čtvrtý celek posledního ročníku FORTUNA:LIGY strávil devět dnů.

Borci si párkrát užili i v aquaparku. „Když jsme měli volno, kluci se tam vyplavali, zaskákali si z můstku. Na odreagování je to fajn,“ ocenil možnost vodních radovánek pár metrů od Grand Hotelu Primus. Možnost, že se Bohemians příští léto na místo vrátí, nevyloučil ani hlavní kouč.

„Možná to až předčilo naše očekávání. Musím poděkovat vedení, že nám vytvořilo takové podmínky. Poměr cena/výkon je tady výbornej,“ poznamenal Veselý. „Promítlo se do toho i naše umístění v lize. Je o nás zájem. Člověk, který se tady o nás stará, říkal, že kdybychom zůstali déle, měli bychom další dva super zápasy. Chtěla s námi hrát například Austria Vídeň i další účastníci pohárů, kteří sem najíždějí,“ informoval.

Tréninkový tábor se třemi přípravnými duely (Zalaegerszeg 1:0, Osijek 2:3, ve čtvrtek Partizan) končí po čtvrtečním odpoledním duelu se srbským velkoklubem. Dlouhá cesta zpátky už proběhne komplet autobusem, neboť poslední spoj do české metropole početná výprava nestihne. „Bohužel nám Partizan nevyšel vstříc s posunutým začátkem a my jsme o ten zápas nechtěli přijít,“ pokrčil rameny kouč.

Po zápase se mužstvo vrátí do hotelu na večeři, regeneraci a poté se vydá na noční štreku. Do Prahy má dorazit zhruba za sedm hodin. „To je jediné negativum, cesta vlakem sem byla velmi komfortní. Příště se z toho poučíme,“ ujistil Veselý. „Vlak byl super, rychle nám to uteklo. Člověk se může projít. V autobuse je to těžší,“ povzdechl si před návratem jeho nový kolega Bartek.