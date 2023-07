Karviná má útočné eso. V Olomouci na mě bučeli a křičeli, vzpomíná Doležal

Ligový nováček z Karviné staví pro FORTUNA:LIGU zajímavý tým. Zatím poslední akvizicí je útočník Martin Doležal (33). Bývalý reprezentant, který v lize hrával za Olomouc a Jablonec, má v ofenzivě nahradit odcházejícího matadora Michala Papadopulose. Do Olomouce jede Karviná hned ve druhém kole. „No, nevím, jaké tam bude přivítání,“ usmíval se Doležal v rozhovoru pro klubový web. „Když jsem tam jezdil s Jabloncem, všichni bučeli, křičeli. Nevím, jaké to bude v karvinském dresu.“

Přípravu po postupu zahájili Karvinští bez posil. Spekulovalo se o jménech jako Jan Laštůvka, Nemanja Kuzmanovič nebo Libor Kozák. Nicméně trenér Tomáš Hejdušek na rovinu hlásil, že hledají trochu jiné typy. Chtěli především výšku, dravost a rychlost.

Karvinští z Baníku podepsali do zálohy Sebastiana Boháče (20), který už v klubu během postupu hostoval. Získali také Hélia Alberta Delgada Silvu (25) z Kapverdských ostrovů. Rychlonohý křídelník bude hrát pod přezdívkou Papalele. Do útoku přišel slovenský střelec Matej Franko (22) z Bánské Bystrice a do brány Jakub Lapeš (23) z Hlučína. Podle informací iSport.cz by měl z Baníku ještě dorazit stoper Jaroslav Svozil (29).

Nejnovější akvizicí je útočník Martin Doležal. Rodák z Valašského Meziříčí hrával poslední rok a půl v polském Zaglebie Lubin. Tam rozvázal smlouvu. „Dostal jsem v Polsku jasný signál, že už tam nebudu pokračovat – ať si něco najdu,“ popisoval Doležal. „Šlo i o rodinu, už jsme nechtěli cestovat. Pocházíme z Moravy, Karviná není daleko, z domu to mám hodinu a půl. Doufám, že klubu pomůžu a budu dobrou posilou.“

S novým týmem okamžitě vyrazil na soustředění do Polska. V české soutěži Doležal odehrál 281 zápasů a nastřílel 86 branek. V Polsku se trefil šestkrát. „Fotbalově jsem od sebe čekal víc. I trenéři. Bohužel to herně, ani výsledkově, nebylo podle očekávání. Proto jsem se rozhodl odejít a hrát v Česku. Nicméně této zkušenosti nelituji, Ekstraklasa má úroveň. Nevyšlo to, ale nelituji.“

V lize Doležal hrával za Olomouc (2008-14) a Jablonec (2014-22). „Karviná je pro mě nová výzva, těším se. Krásný stadion, další motivace do práce. Góly jsem dával, tak věřím, že na to navážu a budu platný.“ Ambice? „Vím, že na mě bude klub, i kluci, spoléhat. Tak je nechci zklamat a prostě střílet branky. A vyhrávat.“