Trpišovský otevřeně: O útočnících, levonohé nouzi i nabídkách na Hronka

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Čtyři zápasy, čtyři výhry. Slavia je před novou sezonou nabušená, boj o místa v sestavě tvrdý. Další posily momentálně nejsou ve hře, z kádru naopak zmizí zhruba čtyři hráči na hostování či na přestup. Jedním z nich může být záložník Petr Hronek, jenž má několik nabídek z ligy. Jak to všechno vidí trenér Jindřich Trpišovský? Po utkání s anglickým Queens Park Rangers (3:0) ochotně odpovídal na dotazy iSport.cz. „Když to srovnám se situací před rokem, mužstvo je daleko dál. Na některých pozicích máme přetlak,“ prohlásil mimo jiné.

Proti Queens Park Rangers (3:0) byl vynikající Oscar Dorley ve středu zálohy. Pochválíte ho?

„Osky navázal na to, jak končil ligu a užívá si to. Tým se ho už naučil ve středu pole využívat, trošku se nám dostává do role playmakera tím, jak si díky pohybu a přehledu stahuje míče. Je ve skvělé formě. Stahovali jsme ho z preventivních důvodů, protože na konci tam bylo pár ostřejších zákroků. Momentálně je po odchodech Olayinky a Juráska jedním z našich klíčových hráčů a motorů mužstva. Pro tým je strašně důležitý a lidi se na něj rádi dívají, Dokáže je pobavit. Proti Queens Park Rangers byl skvělý, ale ještě se zdaleka nedotýkal stropu, kde může být.“

Pustíte Petra Hronka zpátky do Bohemians?

„Ještě s ním budeme sedět, povídat si o jeho pocitech. Kádr je nabitý, o Hroňase je zájem napříč ligou. Registrujeme víc než pět klubů. Je dobře, že by měl případně kam jít. Je to trošku i o jeho rozhodnutí, jestli tady bude chtít bojovat o pozici. On bohužel trpí i tím, že jsme přešli na jiné rozestavení. Zmizela pozice podhrotového hráče, na kterou jsme s ním počítali. I Linži (Ondřej Lingr) musí hrát na křídle.“

Může ještě někdo před startem ligy přijít?

„Teď to určitě není aktuální. Muselo by se otevřít téma nějakého hráče, na kterého jsme se třeba vyptávali a nešlo ho přivést. Teď ale máme hráčů hodně. Zajímal by nás jedině levonohý hráč na pozici levého beka, případně stopera. Ale není žádné jméno, které bychom nyní řešili.“

Velmi dobře vypadá uzdravený středopolař Lukáš Provod. Vrací se po zraněních do formy, která mu vynesla reprezentační dres a roli opory Slavie?

„Doufáme v to. Za rok a půl si prošel iks zdravotními problémy. Teď vypadá dobře. V utkání s Rakówem měl dokonce nejlepší data ze všech hráčů. Teď je to jenom o tom, aby byl zdravý. Výhoda je v jeho univerzálnosti. Může hrát i levého polaře, halfbeka. Levých nohou moc nemáme, takže jsme rádi, že se vrací v této formě. Pokud bude hrát jako v tomto kempu, může to být i náhrada za Davida Juráska.“

Platí, že si ve středu střihnete modelové utkání a jedete z Rakouska domů?

„Je to tak. V neděli je regenerační trénink, v pondělí a v úterý normální. Ve středu si zahrajeme mezi sebou na dvakrát třicet minut. Ještě budeme zkoušet jednu variantu a v neděli s Drážďany další. O sedmi, osmi postech je celkem jasno. Naopak například o místo třetího stopera bojují čtyři hráči. Je to i otázka zdravotního stavu. Mimo je Petr Ševčík, Zafeiris se k nám přidá po návratu ze soustředění. I na křídelních pozicích bude velká rvačka. Někteří kluci se připojili z nároďáku později a proti Podbrezové to na nich bylo i vidět.“

Co chybí Mojmíru Chytilovi, posile z Olomouce? Na balonu vypadá skvěle, ale nedává góly.

„Trošku mu chybí finále a chtěli bychom ho malinko rozběhat. Ale ukazuje svoji sílu a to, proč jsme ho brali z Olomouce. Má skvělé krytí míče. Musí si zvyknout na hráče okolo něj a oni na něho. A musí samozřejmě trefovat zařízení a ne to posílat do smrků… Jeho zakončení hlavou je zatím výrazně lepší než nohou.“

Další nový útočník Muhamed Tijani je v podobné pozici?

„Ten si bude zvykat trošku víc než Mojma, který je Čech a ligu hraje pět let. Tijani si dlouho zvykal na Baník. Teď je to pro něj úplně jiný přechod, herní styl, nároky. Ve finále si ale myslím, že mu to bude svědčit víc, protože náš tým bude častěji v tlaku. Překvapuje mě pracovitostí. Proti Podbrezové měl přes čtyři sta metrů ve sprintu. Chuť určitě má. Jen musí pochopit ten styl. Budeme od něj chtít víc náběhů za obranu, běžeckých soubojů. Zatím vyhledává souboje tělo a tělo. Musíme mu dávat víc míčů do vápna, aby je využil.“

Jaký máte celkově pocit z mužstva?

„Příprava je úplně něco jiného než ostré zápasy. Nic nepřeceňuju, ale z týmu cítím sílu. Ve druhé půlce jara předváděl skvělé výkony a teď na to navazuje. Když to srovnám se situací před rokem, mužstvo je daleko dál. Na některých pozicích máme přetlak. Naštěstí máme v kádru univerzální hráče, jako jsou Ivan Schranz nebo David Pech. Sice se nám rozpadla levá strana Olayinka-Jurásek, která byla základním stavebním kamenem v minulé sezoně, ale tým je schopný to kvalitou nahradit. Zase budeme mít jiné přednosti. Když vidím, jak někteří hráči hrají, opět nás to čeká v zimě a pak další léto. Pro nás je spíš důležitější se pořád rozhlížet dál a nahrazovat tyhle nadstandardní hráče. Základním rozestavením bude 3-4-3 a naše klasické 4-5-1.“