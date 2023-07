Chytil po přestupu čeká na gól: Slavia jako repre, ještě to chce čas

Slávisté se radují z trefy do sítě Queens Park Rangers • Twitter.com/slaviaofficial

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Na balonu je silný, v soubojích taky. Ale pořád tomu něco chybí. Jasně, trefy do soupeřovy sítě. Hlavně kvůli nim útočníka Mojmíra Chytila (24) vykoupila Slavia z Olomouce. V přípravě se zatím netrefil, což ho lehce trápí. „Rád bych dal gól. Ale zase je lepší vstřelit ho v lize než v přípravě,“ nestresuje se přehnaně.

Jak prožíváte první přípravu ve Slavii?

„Jsem rád, že jsem tady. Moc jsem se na to těšil. Je to nová výzva. Výsledkově i herně je to dobré. Čtyři zápasy, čtyři výhry. Myslím, že zatím panuje naprostá spokojenost. V Rakousku máme veškerý komfort.“

Sám se sebou jste spokojený?

„Ještě to chce nějaký čas, ale cítím se každým tréninkem a zápasem líp. Snad přijdou i nějaké góly.“

Je znát i na tréninku, že je kvalita hráčů vyšší než v Sigmě?

„Jo, je to o něco rychlejší. Přirovnal bych to k reprezentaci. Tam je to stejně rychlé.“

Je těžké se psychicky srovnat s obrovskou konkurencí?

„To bych ani neřekl. Čekal jsem, že to nebude jako v Olomouci. Řeknu to možná blbě, ale tam jsem měl jisté místo, i když jsem třeba předtím nezahrál dobře. Na boj o místo ve Slavii jsem připravený. Všichni makáme na sto procent, pereme se. Pracujeme dobře a výsledky jsou. Je to i motivace dál. Vidíme, že se nám daří a jsme na správné cestě. Konkurence je velká, ale díky ní se budeme zlepšovat a budeme úspěšnější. Po reprezentaci jsem dostal volno, byl jsem i na dovolené. Takže jsem naprosto odpočatý.“

Potěšilo vás, že jste si zahrál proti anglickému Queens Park Rangers?

„Moc takových zápasů jsem ještě neodehrál. Určitě to pro mě bylo prestižní. Proti anglickému týmu jsem nastoupil poprvé. Trošku jsem od něj čekal víc. Ale jsou v jiné fázi přípravy než my. Byli jsme ve všech směrech lepší. Pro hlavu je dobré, že se konfrontujeme se silnými soupeři a vítězíme, ale hlavně to musíme potvrdit pak v lize. Tam se budou počítat body. Je pěkné, že jsme vyhráli nad Queens Park Rangers, ale žádný bod z toho není.“