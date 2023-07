Vitík na odchodu ze Sparty? Ajax ho má na seznamu, ale (zatím) nejedná

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Je to zpráva, se kterou čerstvě přišla nizozemská média. Podle nich má být slavný Ajax v pokročilých jednáních se Spartou o přestupu Martina Vitíka. Informace redakce iSport.cz ovšem hovoří o tom, že v tuhle chvíli žádný kontakt na trase Amsterdam – Letná neprobíhá. Talentovaný obránce se s týmem v Korutanech připravuje na start nové sezony.

Ve dvaceti letech má pevné místo v základní sestavě Sparty, do svého zranění zářil na nedávném EURO jednadvacítek v Gruzii. O tom, že má Martin Vitík našlápnuto k velkolepé kariéře, není nejmenších pochyb.

Už nyní je ostatně v hledáčku zahraničních klubů. V Nizozemsku se dokonce začalo mluvit o tom, že se Ajax nachází v pokročilém stádiu jednání se Spartou o možném přestupu.

Nic takového ovšem není na pořadu ne. Minimálně pro tuhle chvíli. Českého mistra totiž nizozemská protistrana nekontaktovala, to samé platí pro Vitíkovu agenturu Nehoda Sport.

Mladý bek tak zůstává v Korutanech, kde se tým Briana Priskeho chystá na novou sezonu. V úterý má na programu druhý přípravný duel v rámci rakouského soustředění, od 16:30 se poměří s Čukarički.

Skutečností nicméně je, že má Ajax Vitíka dlouhodobě na svém seznamu potenciálních posil. Nelze vyloučit, že v následujících dnech či týdnech do Prahy skutečně konkrétní nabídka nedorazí. Zatím je ale stůl čistý.

Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický se dlouhodobě netají tím, že by chtěl mistrovský kádr udržet pohromadě. Tím spíš, když už za necelý měsíc rudí vstoupí do očekávané bitvy o vysněnou Ligu mistrů. Už během jara navíc vznikla na úrovni klub – hráč dohoda, že by měl Vitík na Letné strávit ještě minimálně sezonu.

To vše se pochopitelně může v reakci na případné nabídky změnit. Samotný hráč je ale v tuhle chvíli nastavený pouze na Spartu. A Priske s ním počítá.