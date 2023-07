Koubek: Jsem překlenovací kouč. O ambicích, kádru i boji s pražskými „S“

Zkušený kouč se zrovna vrátil z týmové vyjížďky na kole, kterou hráči regenerovali po pondělní přípravě s Karlsruhe (3:0). Koubek v dobrém rozpoložení u poobědové kávy vyprávěl, jak mužstvo dostává z jarního marastu, jak mění herní styl i kádr. Zároveň si uvědomuje délku svého „mandátu“ na lavičce Viktorie, což představuje jednoroční kontrakt. „Delší jsem ani nechtěl,“ přiznává v otevřeném povídání s českými novináři přítomnými na soustředění ve Westendorfu.

Když jste sledoval Plzeň na jaře, co jste si o jejím počínání říkal? Upřímně…

„Sledoval jsem ji většinu sezony jako trenér Hradce, než jsem na závěr jara vypadl kvůli nemoci. Člověk se v tu chvíli soupeři tolik nezaobírá. Viděl jsem určitý pokles i kopec smůly, tak bych to řekl.“

Myslíte pokles morálky?

„Ne, to mě nechytejte za slovo. Vůbec na mě nějakou morálku nezkoušejte, takový je fotbal. Ne vždycky se daří. Daří se třeba dva roky, najednou to přejde. Rok předtím se v Plzni na podzim hrála Liga mistrů, mohla se nakumulovat fyzická únava. K tomu proběhla atypická zimní příprava daná mistrovstvím světa v Kataru. Ale nechci to úplně analyzovat a podrobně zkoumat. Prostě se to stalo, šlo o velký pokles. Ten pokles mě překvapil. Ale opakuji znovu. Viděl jsem spousty zápasů, kdy zvonily tyče, nedávaly se šance. Dostávaly se hloupé góly, tečované míče, to se negativně projevilo na psychice mužstva, která klesala, padala. Těžko se z toho pak mužstvo dostávalo.“

Vy jste za takového stavu k týmu přišel. Jak jste s takovým stavem pracoval?

„Hlavně jsem vůbec netušil, že budu já tím, kdo to má řešit. Když jsem byl vybrán, abych tu práci dělal, bylo jasné, že se s tím musí něco udělat. Nechci se pouštět do nějakých podrobností, ale naše myšlenky se snažíme dostávat na hřiště. Trošku jsme přeorganizovali základní herní schéma, možná to víc vysunuli. Dáváme šanci i hráčům, kteří dostávali méně prostoru. Všechno nacvičujeme a realizujeme v tréninku. Nastaly také nějaké kádrové posuny. Teď uvidíme, co to přinese. Přípravné výsledky nejsou tolik podstatné.“

Hráči si vaše změny pochvalují?

„Zeptám se já vás: je to jedlé? Pokud naši hru takhle vidíte i vy, tak pojďme touhle cestou.“

Dbáte na to, aby hráče váš fotbal bavil?

„Samozřejmě, každý sport by měl být konán s láskou, pořád je to zábava. Pokud to hráčům přináší pocity, že se mohou prezentovat víc dopředu, já na druhou stranu zdvihám varovný prst, že tam musí být vyváženost, nemůžeme se pouštět do nesmyslných dobrodružství. Chceme víc útočit, asi i presovat, ale musíme dávat pozor na vyváženost obou fází. Každý útočný hráč je raději nahoře, než aby se vracel přes hřiště zpátky, což je ale nezbytnost. Když nás soupeř přehrává, musím udělat opatření a ne viset nahoře. Zdá se, že útoční hráči se cítí ve svých rolích tak, že je to může bavit, cítí se komfortněji.“

Když vám volal pan Šádek s nabídkou…

„Už jsem to někde říkal. Jde o mé třetí vstoupení do stejné řeky (Koubek působil v Plzni v sezoně 2000/01 a 2014/15). Do Plzně se vlévají čtyři, takže mám ještě rezervu.“ (úsměv)

Souhlasil jste hned s roční smlouvou?

„Ano, víc jsem ani nechtěl. Nejsem naivní. Beru to tak, že Plzeň byla v situaci, kdy neměla prodaný klub, blížil se termín začátku přípravy a potřebovala trenéra. Pan Šádek si vzpomněl na mě, zná mě. Já jsem si plně vědom toho, že v ten moment jsem byl volný, bez smlouvy, asi jsem se hodil pro překlenutí zmíněného období. Můžeme si to říct na plné pecky, opravdu nejsem naivní. Je to nějaké překlenutí, i když mi všichni říkají, že ne, pan Šádek také říká, že ne. Ale já to tak beru, žiju s tím, nemám s tím problém. Takže jsem vstoupil do plzeňské řeky potřetí. Někde tomu říkají bridge coach.“

Pomůže vám role překlenovacího trenéra zvládnout enormní tlak, jaký je na mužstvo už od začátku sezony v kvalifikaci o evropské poháry?

„Ano, ano. Pokud jsem tím vyvoleným, velice si toho vážím, nepočítal jsem s tím. Zároveň zůstávám velice nad věcí. Jak to říkal Ivan Hlinka, hlavně se z toho… Dál to říkat nebudu.“

Jaký máte z týmu dojem těsně před startem soutěže?

„Od začátku jsou mé pocity příznivé. Kluci za to vzali, je vidět odhodlání celého kolektivu napravit pokažené jaro. Podle toho se hráči chovají a trénují. Zatím je to všechno v pořádku. Samozřejmě nejsem naivní. Vím, že když se teď hráči točí skoro pravidelně ve dvou jedenáctkách, každý je svým způsobem uspokojený. Pro jejich psychiku je to dobré, je to dobré i pro nás trenéry, že celý balík hráčů postupně rozehráváme. Doteď jsme šli do zápasů ve dvou sestavách, takže v tuhle chvíli hrají z kádru všichni. Může pak nastat jiná situace, když se karty vyloží na stůl a v tu chvíli všichni hrát nebudou. Kéž by se nám podařilo postoupit trošku víc v pohárech. Potom bude zápasů hodně a rozehraný kádr by se v tu chvíli velmi hodil.“

Už máte v hlavě, jak karty v týmu rozdáte?

„Opravdu ne. Šest, sedm článků základní sestavy asi jo, ale určitě ne stoprocentně. Ještě máme před sebou generálku (pátek s Kodaní) a celý tréninkový týden před startem ligy v Teplicích. Může se stát spousty věcí.“

Konkrétněji – máte jasno o stoperské dvojici?

„Je tam řada variant. O Lukáši Hejdovi není žádná debata. K němu ještě budeme hledat, není to rozhodnuté.“

Není obrana na kapitánu Hejdovi až příliš závislá? Ostatní stopeři z vašeho kádru nemají tolik zkušeností.

„Jde o trošku rizikový stav, uvědomujeme si to. Na jaře se zranil Pernica, odešel Kaša, tím jsme ztratili dva stopery. K tomu se nám zranil Filip Čihák. To je zkušený ligový stoper, který si v Pardubicích a Hradci odehrál svoje. V přípravě se jevil dobře. Bohužel si pochroumal rameno. Kde v takovou chvíli brát? Zareagovali jsme chlapcem z druhé ligy z Vyškova (na zkoušku přišel Sampson Dweh). Uvědomujeme si, že stopery máme v napnutém stavu.“

Je připravený Robin Hranáč do základu vedle Hejdy? Hned na začátku sezony bude muset skočit do těžkých zápasů v kvalifikaci o Evropu.

„Nevztahoval bych to jen k Robinovi, máme ještě několik jiných možností. Je tady mladý Paluska, také Jemelka, i když teď hraje víc zleva. Pořád existují varianty.“

Zrovna Paluska, teprve osmnáctiletý nejmladší člen kádru, vypadá v přípravě velmi sebevědomě.

„Musím Palusku pochválit. Neznal jsem ho, ale je to velmi zajímavý hráč. Na stoperském postu velký talent, jeví se dobře.“

Říká si Cadu, navrátilec z hostování v Baníku, o základ na pravé straně obrany?

„Myšlenky, jak to do našeho systému personálně poskládat, ovlivnilo vážné zranění Milana Havla. Nepanikařím, ale vypadl nám hodně klíčový hráč, nastupoval vlevo i vpravo. Cadu vypadá výborně dopředu, ale určitě s ním ještě musíme pracovat směrem dozadu. Poznamenal nás nejen výpadek stoperů, ale i Havlovo zranění. Poradíme si. Máme tady leváky Václava Jemelku, Jana Sýkoru, Jhona Mosqueru, praváky Cadua, Radima Řezníka, Libora Holíka. Relativně je to stále v pořádku.“

Souhlasíte s tím, že největší potenciál současné Plzně je vepředu?

„Ano, vůbec jsem nepožadoval příchod nějakého ofenzivního hráče. Tady je balík na českou ligu skvělých fotbalistů. Když už se o tom bavíme, trošku jsme chtěli zvýšit konkurenci ve středu hřiště. Věděli jsme, že se vrátí Pavel Šulc, to přineslo jedno dobré zvýšení konkurence. K tomu přišel Ibra Traoré ze Slavie. V tuhle chvíli je to uprostřed hřiště také dostačující. Možná jsou lehce poddimenzované zadní řady, ale věřím, že to zvládneme a možná i nějakými chytrými zatáčkami si s tím poradíme.“

Proč jste sáhli po Traorém ze Slavie?

„Dostal jsem tip, že je k mání, tak jsem nebyl proti.“

Má blízko do sestavy i vzhledem ke konkurenci Lukáše Kalvacha?

„Můžou hrát také spolu, uvidíme. Pak jsou do středové řady další čtyři hráči – Vlčák (Adam Vlkanova), Květák (Roman Květ), Šulcík (Pavel Šulc), Buchič (Pavel Bucha). Věříme, že nás čeká tolik zápasů, že rotování hráčů bude nezbytností.“

Jak oživujete Adama Vlkanovu? Pod Michalem Bílkem na jaře moc nehrál, ale za vás v Hradci patřil ke klíčovým hráčům a dělal kapitána.

„Zkorigovali jsme rozestavení, o kterém tady nechci moc mluvit. Role hráčů jsou v něm oproti minulé sezoně v Plzni trošku jiné. Vlčák v tuhle chvíli pracuje ve středové trojici. V systému 4-3-3 v tuhle chvíli není útočníkem, jakým byl v Hradci. Stal se z něj echt záložník v systému se třemi polaři uvnitř.“

Co říkáte na progres teprve dvacetiletého útočníka Rafia Durosinmiho?

„Samozřejmě jsem ho znal, už v Karviné mě upoutal, říkal jsem si, že je to velký, zajímavý talent. Šel do Plzně, začal hrát v závěru jara a kvalitu hned potvrdil čtyřmi góly. Honza Kliment je v tuhle chvíli po dlouhém zranění, ale také je to spíš centrální útočník. Rozhodli jsme se, že na hrotu nebudeme točit tři hráče, takže se tam střídají Rafa a Choras (Tomáš Chorý). Mezi nimi probíhá trošku skrytý boj, rozdávají si to o místo v sestavě. Rafa je pro Plzeň stoprocentně obrovským přínosem s velkým potenciálem. Pokud bude zdráv, jednou na něm Plzeň vydělá.“

Přišel jste do Plzně vyhrát titul?

„Nikdo si nemůže naplánovat vyhrát titul. Přát si ho samozřejmě můžu, proč ne, ve fotbale se dějí naprosto výjimečné věci. Neříkám zázraky, ale věci, které vychází z nějaké práce. Třeba Leicester před pár lety vyhrál Premier League, v české lize získal tituly Liberec. Koneckonců i Plzeň loni - kdo to od ní čekal? Jestli to má někdo dané tak, že v Česku je titul otázka jen pražských „S“, tak my určitě budeme usilovat o to, abychom zůstali v popředí a zlobili. To určitě ano, ale nedá se naplánovat nic.“

Existuje meta, s jakou budete v Plzni spokojený?

„Poháry se vždycky berou jako úspěch. Záleží, jaké to jsou.“

Berete Plzeň spíš jako Leicester, který jste zmínil, nebo tak, že jste na úrovni pražských celků?

„Podmínky, aby v Plzni byla nejvyšší možná sportovní úroveň, jsou tady naprosto perfektně vytvořené. V tomhle je to ve srovnání s „S“ všechno stejné. Pak je tady hráčský kádr. Začínáme v přípravě čtvrtý týden, poznal jsem, že je tady naprosto vynikající mužstvo. Jsem s ním naprosto spokojený. Možná nás trošku zaskočily výpadky v zadních řadách, ale poradíme si. Takže úroveň hráčského kádru je také srovnatelná. Pak je to o trénovanosti, vztazích v kabině, jak to klape mezi hráči, námi trenéry, vedením. V Plzni je vysoký předpoklad být úspěšný. Trénuji za svou kariéru druhé nejlepší mužstvo. První byla Plzeň ze sezony 2014/15, teď je to znovu Plzeň. Je tady opravdu výborný tým.“

MIROSLAV KOUBEK

Narozen: 1. září 1951, Praha (71 let) Pozice: trenér Viktorie Plzeň Hráčská kariéra: Česko VTJ Slaný (1971–1973), Česko Poldi SONP Kladno (1973–1978), AC Sparta Praha (1978–1982) Trenérská kariéra: Poldi SONP Kladno (1983–1988), Sparta ČKD Praha (asistent, 1988–1989), VTŽ Chomutov (1989–1991), 1. FC Amberg (Německo, 1992–1995), SK Kladno (1995–1996), FC Union Cheb (asistent, 1996), SK Kladno (1997-2000), FC Viktoria Plzeň (2001-2001), Kladno (2002–2007), Tianjin Teda FC (Čína, asistent, 2008), FC Zenit Čáslav (2008-2009), FC Baník Ostrava (2009-2010), FK Mladá Boleslav (2011-2012), SK Slavia Praha (2013–2014), FC Viktoria Plzeň (2014–2015), Bohemians Praha 1905 (2016-2017), FC Hradec Králové (2021 - 2023). Sezony v lize: 12 Zápasy v lize jako hlavní trenér: 250 Úspěšnost zápasů v lize: 46,4 % Počet klubů v lize: 7 Největší úspěchy: mistr Česka (Plzeň, 2014-2015)