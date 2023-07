Ondrášek o návratu do Budějovic, polském domově či Messim v MLS

Zdeněk Ondrášek je natěšený na návrat do akce v dresu Českých Budějovic • SK Dynamo České Budějovice

Pamatujete si, jak dal v říjnu 2019 vítězný gól Anglii v kvalifikaci o EURO? Nezapomenutelné. Od té doby ušel Zdeněk Ondrášek (34) kus cesty, aby se po jedenácti letech oklikou přes Norsko, americkou MLS a Polsko vrátil do Českých Budějovic. Z regionu pochází, ale doma už tam není. Se ženou se usadil v Krakově. S tamní Wislou loni sestoupil z nejvyšší soutěže a letos nepostoupil. „Byla to docela velká tragédie,“ uleví si útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. On sám v sezoně odehrál kvůli vleklému zranění nicotné čtyři minutky. Nyní se už cítí skvěle.