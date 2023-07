Vlček jako vzor. Mladého slávistu inspiruje příběh obletovaného stopera

Je to fotbalový zelenáč, za sebou má dvě sezony v někdy mírně nechutné - rozuměj drsné i nehostinné - druhé lize. Patří Slavii, hraje stopera a přichází na hostování do prvoligových Pardubic. Jako by se ta story už jednou odehrála, že? Denis Halinský, od čtvrtka dvacetiletý střední obránce, by rád napodobil Tomáše Vlčka, který si za rok pod trenérem Radoslavem Kováčem vydobyl návrat do Edenu a aktuálně silně atakuje základní sestavu velkoklubu.

Denisi, je pro vás Tomáš Vlček inspirace?

„Samozřejmě, určitě. Chtěl bych se odrazit jako on. V Pardubicích se ukázal, teď je ve Slavii a myslím, že bude stabilní kámen v její obraně. Je pro mě vzor.“

Co ještě rozhodlo ve vašem případě pro Pardubice?

„Měli největší zájem a hlavně je tady pan trenér Kováč , který umí pracovat s mladými hráči. To mě velice lákalo. K tomu předvádějí Pardubice fotbal, jaký se mi líbí. Chtějí kombinovat, přitom hrají náročně.“

Navíc zatím není v týmu konkurence mezi stopery. Myslel jste na to, že do sestavy může být poměrně jednoduchá cesta?

„Na to jsem úplně nekoukal. Přišel jsem bojovat o místě, jako bych to musel udělat kdekoli jinde. Je pravda, že po odchodech je tady nějaká situace, je tu trošku míst. Kdybych toho využil, bylo by to dobrý.“

Je čas se posunout mezi elitu? Pořád vám je v uvozovkách jen devatenáct.

„Jde o velký skok, to musím říct. Už jsem to stihl poznat. Ale věřím si, že ho zvládnu. Odehrál jsem dvě sezony ve druhé lize, jsem připravený. Přišel správný čas.“

Nechtěl jste zkusit štěstí ve Slavii?

„Jsem tady na hostování. Na Slavii jsme se dohodli, že je potřeba, abych si nejdřív zkusil první ligu. Pak uvidíme, co bude dál.“

Jaké ambice s Pardubicemi máte?

„Rozhodně nechceme hrát o sestup, určitě by to mělo být aspoň ve střední skupině.“