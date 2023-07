Sestava Slavie se rýsuje. Do základu má blízko novic i navrátilec, ale...

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Už je to jasné. Slavia půjde do nové sezony v rozestavení se třemi zadáky (3-4-3) a bez klasické „desítky“. Není to ale primárně kvůli odchodu Davida Juráska do Benfiky Lisabon. „On by stejně toho levého halfbeka hrál,“ podotkl Lukáš Provod, jeho možný nástupce. Z noviců má do základu překvapivě nejblíže navrátilec z Pardubic.