Čvančara na odchodu! Kam a za kolik? Rosický řekl, co Kovář či Karabec

Podle informací redakce iSport.cz se dolaďuje Čvančarův přestup do Borussie Mönchengladbach, Sparta by měla vyinkasovat přibližně 11 milionů eur (asi 240 milionů korun), s bonusy téměř 15 milionů eru (zhruba 360 milionů korun). A k tomu podíl z dalšího prodeje.

Tomáš Čvančara se odpojil od týmu na soustředění v Rakousku. Je jeho přestup na spadnutí?

„Je to tak. Tomáš Čvančara dostal od klubu svolení odcestovat. Jsme před dohodou s týmem, který o něj měl dlouhodobý zájem. Ale ještě je potřeba doladit některé detaily.“

Dá se ale říct, že s dohodou víceméně počítáte?

(Usměje se) „Takhle bych to asi neřekl, ale samozřejmě je to velký signál, že se ten transfer pravděpodobně stane.“

Čvančara patřil k oporám mistrovského týmu. Jak složité pro vás bylo rozhodování, zda ho prodat?

„Určitě to bylo těžké rozhodování. Dlouhodobě mluvím o tom, že ten tým chceme udržet co nejvíc pohromadě. Zároveň známe svou roli na trhu. Všechny zásadní hráče máme pod dlouhodobými smlouvami, takže když k transferu dojde, je to za velké peníze. Jsou to částky, které je složité odmítat.“

Do Prahy se předčasně vrátil i Adam Karabec. Z jakého důvodu?

„Adam má lehký problém s kolenem, odjel na vyšetření do Prahy. Nečekáme, že by mělo jít o něco závažnějšího, ale na pár dní nám z tréninkového procesu vypadne.“

I v jeho případě se mluví o možném odchodu. Je to během probíhajícího léta reálný scénář?

„Jak jsem zmiňoval, co se týče příchodů a odchodů, kádr v pohybu nadále bude. Nemohu vyloučit nic. Ale co se týká odchodů, jsme v komfortní pozici, že pokud prodáme, tak za velké peníze. Uvidíme, co se stane. Zájem o naše hráče je velký, nás to na jednu stranu samozřejmě těší, ukazuje se, že ti kluci mají kvalitu. Konkrétní jednání jsme ale vedli jen ohledně Tomáše Čvančary.“

Matěj Kovář zůstává v přípravě s Manchesterem United. Zůstává jeho návrat na Letnou reálný?

„Nadále je to ve hře. My bychom byli moc rádi, kdyby s námi Matěj nadále pokračoval. I pro nás má ale všechno své limity, nemůžeme čekat donekonečna.“

Pokud by se Kovář nevrátil, budete do branky shánět náhradu, nebo si vystačíte se současnými gólmany?

„Pokud by nepřišel Matěj, dorazí jiný brankář.“

Mohl by být náhradou za Čvančaru liberecký Victor Olatunji, o jehož příchodu se delší dobu spekuluje

„Pokud se transfer stane, což zřejmě ano, určitě počítáme s tím, že někdo s podobnou typologií přijde.“