Spokojený Priske: Fungovala nám obrana i útok. Brankáři? Spíme dobře

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Co viděl, to se mu muselo líbit. Sparta v generálce na novou sezonu na závěr rakouského soustředění rozmetala belgický Anderlecht 6:0, v nezvyklém formátu na tři poločasy předvedla těžký nadstandard. Hlavní trenér Brian Priske proto mohl chválit. „Od začátku do konce jsme to zvládli, fungovala nám defenziva i ofenziva. Oproti předchozím zápasům to od nás bylo mnohem lepší,“ hodnotil dánský kouč.

Trenére, podali jste v generálce lepší výkon, než jste možná očekával?

„Myslím, že ano. V mnoha aspektech jsme podali velmi dobrý výkon. Vítězství 6:0 je pro nás hezké, vstřelili jsme některé pěkné góly. Největší radost mám ale z výkonu a nastavení týmu. Nebylo to pro nás jednoduché, hrálo se na tři poločasy. Od začátku do konce jsme to zvládli, fungovala nám defenziva i ofenziva. Oproti předchozím zápasům to od nás bylo mnohem lepší.“

V čem vidíte hlavní posun?

„Tentokrát jsme dokázali nastřílet spoustu gólů, což nám předtím chybělo. Měli jsme šance, ale neproměnili je. V ofenzivě jsme ukázali větší kvalitu. Po fyzické a defenzivní stránce jsme byli v dobré kondici, soupeře jsme do mnoha příležitostí nepustili. Z toho mám radost. Je to přístup, který nám může v sezoně zajistit spoustu výher. Tým ukázal dobrou mentalitu.“

V jakých aspektech hry se před startem sezony ještě potřebujete zlepšit?

„Pořád je co zlepšovat. Ty malé věci, detaily. V některých momentech potřebujeme volit lepší rozhodnutí. Proti Anderlechtu nám toho hodně vycházelo, ale každý den se můžeme zlepšovat.“

Vážíte si čistého konta proti Anderlechtu?

„Hodně. Opravdu. V minulé sezoně jsme mluvili o tom, že se naše obrana oproti předchozím rokům výrazně zlepšila. Ale pořád se můžeme zlepšovat. Musíme mít mentalitu nastavenou na čistá konta, nechceme dostávat góly. Je to důležité i pro naše brankáře, Vorel odchytal velmi dobrý zápas, Surovčík předvedl taky jeden povedený zákrok. Z toho mám radost.“

Jak jste spokojený s letní přípravou?

„Pomalu se zlepšujeme. Měli jsme složitý začátek i z důvodu, že hodně hráčů bylo v národních týmech. Udělali jsme pak spoustu dobré práce, Christian hráče fyzicky dokázal připravit. Teď jsme to přetavili v zápase s Anderlechtem. Celý realizační tým pracuje velice dobře. Jsem spokojený. Udělali jsme dobrý progres a absolvovali celou řadu kvalitních tréninků.“

Čvančara přestoupil do Mönchengladbachu. Jak složité bude ho nahradit?

„To nevíme, dokud neodehrajeme nějaké zápasy. Čvanči měl dobrou sezonu, v mnoha aspektech nám pomohl. Jsme rádi, že jsme mu mohli pomoct k rozvoji. Nastřílel za nás spoustu gólů, ale určitě máme možnosti, jak ho nahradit. Přestupní okno bude ještě dlouho otevřené, může se udát hodně věcí.“

Jste trochu nervózní, že stále není rozhodnuto o budoucnosti Matěje Kováře?

„Nejsem. Stačí si vzít zápas s Anderlechtem. Nedostali jsme gól, oba gólmani ukázali dobré zákroky. Vidíme je na tréninku a jsme spokojení s tím, jak pracují. Není pochyb o tom, že Kovy pro nás byl velmi důležitým hráčem. Prožil vynikající sezonu. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud jde o naše brankáře, spíme velice dobře.“

Do generálky místo Kuchty naskočil na hrotu Sejk. Proč jste se tak rozhodl?

„V některých ohledech to bylo snadné rozhodnutí. Sejk trénuje velice dobře. Kuchtovi chybí trochu síla, může to souviset s reprezentačními povinnostmi, které si plnil v závěru minulé sezony. Sejka ale musím pochválit, zvládl to velice dobře. Odehrál povedené utkání. Je pro nás důležité, že na hrotu máme konkurenci. I Kuchta si musí uvědomit, že co bylo v předešlé sezoně, je minulost. Začínáme od nuly a budeme hrát s těmi nejlepšími. Jsem rád, že Kuchta pak dokázal vstřelit gól, určitě mu to pomůže.“

Proč do utkání nezasáhlo trio Martin Vitík, Michal Ševčík a Dimitrije Kamenovič?

„Viťas se vrací po zranění, chceme ho pořádně doléčit. Posledních pár dní trénuje velmi dobře, dělá pokroky, ale nechceme nic riskovat. Pro start sezony by měl být fit. Ševčík a Kamenovič nenastoupili, protože jsem chtěl vidět jiné hráče.“