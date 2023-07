Čvančara podepsal v Německu na pět let. Mimořádné podmínky, hlásí Sparta

Hotovo, podepsáno! Tomáš Čvančara přestoupil z pražské Sparty do Mönchengladbachu. Dvaadvacetiletý útočník podepsal v Německu smlouvu na pět let. „Klub hráče uvolnil za mimořádných ekonomických podmínek,“ napsali Letenští na Twitteru. Podle informací deníku Sport a iSport.cz jde o 11 milionů eur (cca 264 milionů korun), s bonusy se částka může vyšplhat až na 15 milionů eur (asi 360 milionů korun).

Čvančaru čeká druhé zahraniční angažmá, v mládeži v roce 2019 působil v italském Empoli, kde nastupoval za výběr do 19 let. Ve Spartě byl od předloňského prosince, v uplynulé sezoně 12 ligovými góly pomohl Letenským k prvnímu titulu po devíti letech. V národním A-týmu si připsal premiérové dva starty i první branku.

Čvančara je z angažmá v desátém celku minulé sezony německé ligy nadšený. „Je skvělé být tady. Borussia má skvělý stadion. Už se nemůžu dočkat, až začnu pořádně trénovat, hrát tady a také dávat góly,“ prohlásil Čvančara.

Borussia si od něj hodně slibuje. „Tomáš je nebezpečný útočník a také má velkou rychlost. Přestože je ještě mladý, v profesionálním fotbale se už etabloval a v uplynulé sezoně poskočil do dospělé reprezentace. Je to velmi ambiciózní hráč a moc chtěl k nám do Borussie,“ uvedl sportovní ředitel německého klubu Roland Virkus.

Povedené výkony v uplynulé sezoně vynesly Čvančarovi první pozvánku do národního A-týmu. Za reprezentaci si dosud připsal dva starty a při premiéře také jeden gól. Vedle Sparty a Jablonce působil Čvančara také v Opavě a na Vyšehradě, v mládeži mimo jiné hrával za rivala Letenských ze Slavie. Českou nejvyšší soutěž opouští s bilancí 73 zápasů a 25 gólů.

Sparta Čvančarovým odchodem přišla před vstupem do kvalifikace Ligy mistrů o jednu z hlavních útočných opor. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ve čtvrtek v rozhovoru s novináři připustil, že v případě dotažení přestupu budou Letenští hledat náhradu.