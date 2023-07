Vrba otáčel generálku: Tři stopeři moc nevyšli. Čelůstka je hotový hráč

Co vám ukázala generálka?

„Zamotala nám hlavu. Začátek nám moc nevyšel, prohrávali jsme 0:2. Góly, které jsme dostali, padly po našich chybách v rozehrávce. To mě hrozně mrzelo. Na druhou stranu se opět ukázal charakter mužstva, stejně jako v jarní části soutěže. Podařilo se nám zápas otočit a dát čtyři góly. K tomu jsme měli minimálně další tři čtyři situace, ze kterých jsme mohli skórovat. Druhá část utkání už byla jednoznačně v naší režii.“

V první půli jste hráli na tři stopery. Co jste tím sledoval?

„Chtěli jsme si to vyzkoušet. Jestli na to máme vůbec typologii hráčů a kvalitu. Viděli jste sami, že to moc nevyšlo. Možná i tohle byl ten problém, proč jsme prohrávali 0:2. Uvidíme, jestli na tom budeme pracovat dál. Dělali jsme na tom jen dva tréninky a tento poločas. Zkoušet to budeme, ale spíš v přípravných utkáních anebo v zápasech, kdy budeme přesně vědět, kde a jak se pohybovat. Je to spíš střednědobá trať. Když jsme se vrátili ke klasickému rozestavení, začali jsme být výrazně lepší.“

Před utkáním se zranil útočník Antonín Fantiš, pak i Latyr Ndiaye?

„Mám zprávy, že by to nemělo být nic vážného. Jen nějaké naraženiny. Od zítřka by se měli zapojit normálně do tréninku.“

Dvakrát se trefil David Tkáč. Skóroval po dlouhé době. Zvedne ho to?

„Měl zdravotní problémy, ale na jaro se dotrénovával a dostával se do herní jistoty. Teď absolvoval celou přípravu. Věřme, že to bude zase ten Tkáč, kterého jste znali před zraněním. Tehdy podával výborné výkony a byl důležitým hráčem pro mužstvo. Zdravotně i kondičně už se cítí v pořádku.“

Co posily Žák, Čelůstka a Ndiaye? Pomůžou hned nebo potřebují čas?

„Hráči, kteří znají českou ligu, jsou připraveni okamžitě. U těch zahraničních to bude chviličku trvat, než pochopí, že způsob hry je možná trošku jiný, než byli zvyklí. Je to otázka času. Věřme, že to pochopí co nejdřív. Čelůstku jsme brali jako hotového hráče, který nám nebude půl roku dokazovat, jestli na to má, nebo nemá, ale hned nám pomůže. Je obrovská výhoda, že je místní. Zlín by se měl možná zaměřit na hráče, kteří mají k městu vztah.“

Po odchodu Marka Hlinka a zatažení Josse Didiby na stopera vám schází defenzivní šestka. Je to problém?

„Máte pravdu, klasická šestka tam není. Budeme to muset řešit. Ale možná je dobře, že tam budeme mít tvořivější hráče, kteří se víc zapojí do kombinace. Ale musí to být i s plněním defenzivních úkolů.“