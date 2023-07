Bouřlivá generálka Slavie: hladový Vlček chce místo. Jurásek za Juráska?

Dosud perfektní příprava dostala na závěr malou kaňku. Slavia v přímo evropské atmosféře pouze remizovala s třetiligovým Dynamem Drážďany 1:1. „Byl to náš nejslabší výkon v přípravě, ale je dobře, že jsme si jím prošli. Ukázalo nám to spoustu věcí,“ pochvaloval si utkání Jindřich Trpišovský. Svým výkonem si o základní sestavu hlasitě řekl stoper Tomáš Vlček, jenž asistoval u jediné branky Pražanů v utkání.

Tuzemským vicemistrům se podařilo z generálky udělat přímo svátek fotbalu. Okolí Edenu žilo již více než dvě hodiny před výkopem posledního přípravného duelu „Sešívaných“. Fanoušci si tu mohli vyzkoušet řadu fotbalově laděných atrakcí, ochutnat řadu kulinářských dobrot a z první ruky poznat novou sadu dresů pro nadcházející ročník.

„Mám tyto detaily rád. Už dříve jsme měli orloj, tak teď na to navazujeme. Snad v nich nebudeme dřeváci a vrátíme titul do Edenu,“ rozesmál Stanislav Tecl stovky přítomných fanoušků při představení nového úboru. Hrající legenda Slavie se ukázala v tradiční červeno-bílé variantě, kterou stejně jako záložní tyrkysovo-zlatou zdobí motivy dřeva.

Po vydatném předkrmu přišel na řadu hlavní chod v podobě posledního přípravného duelu Slavie. Dynamo Drážďany přijely do Prahy podpořit na čtyři tisícovky vyhlášených fanoušků, jež byly vidět i slyšet. Pro saský klub byl duel v Edenu oslavou 70. výročí od založení. Slavia proto umožnila soupeři obsadit celou jižní tribunu, která se zabarvila do žluta.

„Klobouk dolů před oběma kotli fanoušků. V takové atmosféře jsem nikdy nehrál. Bylo fantastické být na hřišti. Navíc soupeř pro nás byl kvalitní prověrkou,“ těšilo stopera Slavie Tomáše Vlčka.

Ten do duelu naskočil až na poslední půl hodinu v rámci velkého střídání všech deseti mužů v poli. I přes omezený čas ukázal odchovanec „Sešívaných“ svůj ohromný potenciál. K jistému defenzivnímu výkonu přidal i ofenzivní nadstavbu v podobě krásné asistence u vyrovnávací trefy Ivana Schranze.

Branka přišla v samotném závěru duelu. Slovenský univerzál svým gólem odčinil v ten moment jen pár desítek sekund staré zaváhání u branky Dynama, kdy nedokázal pokrýt Manuela Schäfflera, jenž hlavou po rohu otevřel skóre.

„Viděl jsem ho v náběhu, tak jsem mu to dal za obranu a jsem moc rád, že to vyšlo gólově. Bylo důležité po inkasované brance rychle srovnat,“ popisoval Vlček gól, jímž Slavia zachránila remízu.

Vítězové MOL Cupu si sice v utkání vytvořili větší množství šancí než soupeř z 3. německé soutěže. Vinou žalostné koncovky ovšem rozjásali své příznivce až ve chvíli, kdy jim teklo do bot.

Navíc ani směrem dozadu Slavia nepůsobila kdovíjak přesvědčivým dojmem. Především Tarase Kačarabu v prvním poločase cvičil Robin Meissner podobně jako Ladislav Potměšil v roli policejního majora. Vlček si proto svým klidným a sebevědomým výkonem řekl o základní sestavu.

Dalším pozitivem pro Slavii je výkon Matěje Juráska. Ten nastoupil v prvním poločase na pozici levého halvbeka a ukázal, že by zde mohl nahradit svého jmenovce Davida.

„Do zápasů, v nichž budeme v tlaku, potřebujeme na tento post leváka. Matěj má dobrou formu, je to nebezpečný hráč. Chtěli jsme to zkusit v ostrém zápase a zvládl to skvěle. I vyřešil dvě těžké situace směrem dozadu, což je pro něj jako ofenzivního hráče složité. Nyní je ve velké pohodě,“ naznačil Trpišovský, že by Jurásek mohl zalepit díru po současném hráči Benfiky.

Až přijede v sobotu do Edenu Hradec Králové, budou „Sešívaní“ doufat, že i ve fotbale je povedená generálka špatným znamením.