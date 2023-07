Kopecký: Baník musí do TOP 6. Dokážu si představit Plavšiče s Ewertonem

Zbývá pár dní do soutěže, fanoušci Baníku se po strastiplné sezoně těší na novou. „Podle mě je to teď pro Pavla Hapala poslední šance. Jestli nebude mít výsledky, nezůstane,“ říká Ivan Kopecký, bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic. V rozhovoru pro iSport PREMIUM se zkušený expert podivuje nad třicetičlenným kádrem a upřímně popisuje možné přednosti i slabiny nově se tvořícího mužstva. Stejně jako ostravská veřejnost si i někdejší kouč Kopecký dovede představit návrat Srdjana Plavšiče, jehož pozici ve Slavii zkomplikovalo zranění ve Slezsku je o něj stále zájem.

Co říkáte třaskavému létu v Baníku, ve kterém se děje spousta změn? Čekal jste to?

„Ano, muselo to přijít. Nebyly výsledky. Diváci chodili ze stadionu nespokojení, protože se nevyhrávalo ani doma a nehrál se ani líbivý fotbal. Bylo jasné, že se v létě bude něco dít.“

Dosud dorazilo devět nových posil, do každé řady někdo. Jak dlouho může trvat sehrávání?

„Přišli dobří hráči, zabudují se do mančaftu a kolektivu v pohodě. Nevidím v tom velký problém. Otázkou je, jestli unesou tíhu zodpovědnosti, protože Baník potřebuje i pod tlakem vyhrávat. Pavel Hapal je zkušený trenér a Luděk Mikloško zase zkušený borec, který prošel zahraničím. Dají to do kupy, o nesehranost vůbec strach nemám. Jde spíš o mentalitu, v Ostravě potřebujete lídry, kteří na sebe vezmou zodpovědnost. To je ze všeho nejdůležitější.“

Do tohoto profilu přesně zapadá Ewerton.

„Naprosto. Mám ho zafixovaného jako hráče nejčastěji působícího na levé straně, odkud si navádí míč do středu a výborně střílí. A ještě jedna věc, která mě teď napadla... V minulosti mi na Baníku vadilo, že jeho hráči nevyhrávali osobní souboje. Což je problém, protože automaticky neuvolňujete své spoluhráče a nehrajete následně technický líbivý fotbal ve finální fázi. Chybělo mi to. Baník sice sváděl spoustu tvrdých, nemilosrdných soubojů, ale málo těch, po kterých zvýhodníte spoluhráče. Ewerton naopak tohle umí. Dostává se přes protihráče, očekávám to od něj i v Ostravě. Potřebujete i tenhle druh vítězných typů.“

Je pro vás Pavel Hapal tím správným budovatelem? Dřív se to čekalo od Luboše Kozla, který s tímto úkolem a renomé přicházel, ale Baník do přestavby začal nejvíc šlapat až nyní.

„Je to také o tom, zda budou trpěliví fanoušci. Ti chtějí výsledky, dlouho se jich nedočkali. Ale není jednoduché skloubit zabudovávání hráčů se ziskem bodů. Já však pořád vidím Baník historií a tradicí jako klub, který to musí zvládat. Pavel je zkušený trenér, který vedl reprezentaci, Luděk zase přesně ví, co potřebuje defenziva v čele s brankářem. Podle mě je to teď pro Pavla poslední šance, protože jestli nebude mít výsledky, v Baníku nezůstane.“

Zní to tvrdě...

„Jenže tak to je, majitel chce taky výsledky. Jestliže se Baník neumístí do šestého místa, je to neúspěch. Jako člověk z regionu s nějakým vztahem ke klubu prostě chci a potřebuju vidět Baník v šestce. Vše ostatní je neúspěch, nedá se nic dělat.“

V létě se nacvičoval systém se třemi stopery, silným středem a dvěma klasickými útočníky. Třeba pomůže i tato změna.

„Nicméně když chcete hrát na tři stopery, musejí být všichni