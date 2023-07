Základní sestava „nového“ Baníku: čtyři posily a čekání na Plavšiče?

Zhruba tři otazníky, zbytek je víceméně jistý. Základní sestava Baníku se pár dní před ostrým startem v Liberci začíná vybarvovat do zřejmých kontur. Včetně nového rozestavení 3–4–1–2. V kádru je 31 jmen, největší přetlak momentálně řeší kouč Pavel Hapal na levém kraji hřiště a ve středu pole. Podívejte se, jak se trenérovi během letní přípravy vyprofilovala jedenáctka pro úvod FORTUNA:LIGY podle webu iSport.cz. Průměrný věk hráče v ní je 25,3 let s jediným třicátníkem.

Obrana

David Lischka (25), Eneo Bitri (26), Filip Blažek (25)

V minulé sezoně aplikoval Pavel Hapal výhradně rozestavení 4–1–4–1, nyní by měla přijít změna. Baník přes léto ladil systém se třemi stopery, proto si kouč přál přivést jednoho praváka. Povedlo se, Filipa Blažka ze Skalice měl Hapal dlouhodobě vyhlédnutého na Slovensku. Typově jde o stopera podobného Davidu Lischkovi, který si urval místo vlevo před Karlem Pojezným. Účastník nedávného EURO U21 musí na šanci čekat. Uprostřed má své jisté albánský tvrďák Eneo Bitri, kolem kterého realizační tým defenzivu staví. Do Karviné zamířil Jaroslav Svozil, ale vpravo i uprostřed je schopen zaskočit Michal Frydrych, zvlášť když Blažek nebyl na generálku se Žilinou (0:0) stoprocentně připraven. Nečekaným problémem by mohl být odchod Bitriho, spekuluje se o tom, že v Albáncově smlouvě je výstupní klauzule kolem osmi milionů korun. A to není moc...

4

Zhruba na tolik milionů korun měl vyjít příchod Filipa Blažka.