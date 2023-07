Juliš mladší míří do ligy. Fotbalově je úplně jiný než brácha, říká Krejčí

Navede si balon z křídla, jedno zda z pravého či levého, zkouší průniky přes soupeře. To je přece aktuálně velmi ceněná disciplína. Petr Juliš ji zvládá, proto má ve dvaceti letech pomalu sedmdesát startů ve druhé lize, proto po něm byla sháňka na nejvyšší úrovni.

Už to vypadalo, že rozrazí dveře teplické kabiny, nakonec vyhráli „votroci“. „Zdálo se mi to jako ideální řešení,“ pronese mladík z Chrudimi, který se brzy přestěhuje do Pardubic. „Odtud už je to kousek,“ upozorní na dvacetikilometrovou vzdálenost mezi městy, rivaly.

V rodině však není sám, kdo mění působiště. O osm let starší Lukáš se podruhé v kariéře bude rvát za Olomouc. Po letech ve Spartě si na jaře zkusil druhou španělskou ligu v barvách Ibizy a pak se rozhodl přijmout nabídku Sigmy. Nelze se mu divit, při první štaci na Hané zvládl ve dvanácti ligových startech osm branek. Jede také během aktuální letní přípravy. Jeho bilance je úchvatná: šest utkání, sedm branek.

Petr zapsal pět duelů a dva zásahy. Nic špatného na junáka, ten přesto říká: „Brácha je úplně jiný, ryzí střelec.“

„Petr je hodně dynamický, takových hráčů s přidanou hodnotou v Čechách moc není,“ popisuje nový trenér Hradce Králové Jozef Weber. „Je vidět, že se ještě některé věci musí naučit řešit s větším klidem. Ale to přijde. Má chuť a talent, což je důležité.“

Který tým má největší šanci na titul a kdo bude bojovat o udržení? Video se připravuje ...

Bratři jsou však rozdílní pouze na hřišti, což poznává hráč, který prožil ve Spartě dlouhá léta s Julišem starším. Ladislav Krejčí, posila Hradce, známý záložník, nyní sleduje rozjezd mladšího z rodu Julišů. „Zrovna nedávno jsme se o tom bavili. Já jsem mu říkal: Ty jseš fotbalově úplně jiný než brácha,“ usměje se internacionál. „Ale povahově jsou stejní.“

Co to znamená. Lukáš i Petr sice vypadají na první pohled jako kliďasové, ale ten klame. „Je to jejich maska, obrana,“ hodnotí Krejčí. „Naopak i Petr je otrkaný, trošku drzejší. Ale takové kluky mám rád, když tam dávají emoce,“ netají.

Je to tak, i při rozhovoru Juliš mladší působí suverénně (ne však arogantně). Na place je to stejné, viditelně si jde za svým cílem, jednou by si chtěl zakopat v cizině. Nejprve se však musí poměřit v lize s bráchou. „Ideální by bylo, kdyby to skončilo 2:2 a my měli každý dva,“ zasní se při představě duelu s Hradcem s Olomoucí. V plánu je na začátku září v nové aréně u řeky Orlice. Potkají se bratři jako soupeři?

Lukáš Juliš - útočník Sigmy Olomouc

Narozen: 2. prosince 1994 (28)

První liga: 108/30

Reprezentace: U16 - 11/5, U17 - 9/3, U18 - 9/2, U19 - 12/3, U21 - 7/1

Kariéra: Mládež - MFK Chrudim, Sparta Praha. Dospělí - Sparta Praha (2013 - 18), Bohemians Praha (2018 - 19), Sigma Olomouc (2020), Sparta Praha (2020 - 23), UD Ibiza (2023), Sigma Olomouc (2023 - ?).

Petr Juliš - útočník FC Hradec Králové

Narozen: 17. dubna 2003 (20)

První liga: 0/0

Druhá liga: 66/10

Kariéra: Mládež - MFK Chrudim, FK Pardubice. Dospělí - MFK Chrudim (2021 - 23), FC Hradec Králové (2023 - ?).