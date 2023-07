Ševčík půjde před Karabce, Baník potáhne Šín. Co Jurásek a Zafeiris?

Titul pro Slavii? Nebo obhajoba Sparty? A co rekonstruovaná Plzeň a oživený Baník? Redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz prošli ve speciálním díle pořadu iSkaut nejsilnější témata před startem ligové sezony 2023-24 a v duchu pořadu se zaměřili především na mladé a neokoukané fotbalisty. „Věřím, že se ve Spartě prosadí Ševčík. Myslím, že půjde před Karabce, který mi někdy bohužel připadá takový ‚najedený‘. U Ševčíka naopak cítím větší chtíč a dravost,“ říká Jiří Fejgl. „Já zase věřím Šínovi a troufnu si tvrdit, že v devatenácti potáhne Baník,“ přidává svůj pohled Fejglův kolega Michal Kvasnica: „Možná nezačne v základu, ale dostane se do něj a pak už tam nikoho nepustí,“ doplňuje.

Fejgl s Kvasnicou rovněž předpokládají, že své místo ve Slavii si urve mladý stoper Tomáš Vlček. „Ten míří, když ne do základu, tak do nejužšího kádru,“ míní Kvasnica. Oba redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz jsou také zvědaví na to, kam povedou další kroky talentovaného Matěje Juráska a opěvovaného Christose Zafeirise. „Ať dá ještě sezonu tady, ale pak ať zmizí rychle někam do TOP 5 ligy. Fantastický hráč. Od Slavie neskutečné umění, že ho sem přivedli,“ skládá klubu z Edenu poklonu Fejgl.

Kdo z české ligy si vykope přestup do zahraničí?

Kdo si řekne o debut v reprezentaci?

Na jaký kariérní restart jsou redaktoři zvědaví?

Kdo nejlépe zvládne přechod z 2. ligy o patro výš?

Mladíci, kteří překvapí ligu

Který tým jako první vyhodí trenéra?

Veterán, který dokáže, že nepatří do starého železa

Na co se těšit ve 2. lize?

Kdo vyhraje titul a kdo sestoupí?

