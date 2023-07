Olatunji jako kladivo za(na) Kuchtu. Co Sejk? Další posila se dotahuje

Jeden útočník ven, druhý dovnitř. Jen pár dní poté, co Sparta prodala do německé Borussie Mönchengladbach za víc než čtvrt miliardy korun Tomáše Čvančaru, už stihla ohlásit náhradu. Stal se jí Victor Olatunji, jenž na jaře střílel góly v libereckém Slovanu. „Jedná se typologicky o útočníka, kterého v kádru aktuálně nemáme,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický. O náhradu kus za kus se nicméně nejedná. Olatunji spíš zatlačí na pozici Jana Kuchty.

Bralo se to za hotovou věc. Jen se čekalo na vyřešení veškerých náležitostí v souvislosti s vízy. Jakmile se tak stalo, mohla Sparta zkraje týdne představit další novou tvář. Do Liberce si sáhla pro Nigerijce Victora Olatunjiho, za kterého i s bonusy podle zákulisních zpráv zaplatila přibližně 20 až 25 milionů korun.

„Přestupuje k nám hráč se zajímavými fyzickými a rychlostními parametry. Victor má potenciál se v našem prostředí nadále rozvíjet, i to je klíčový důvod, proč ho přivádíme,“ vysvětlil sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o přímou reakci na nedávný odchod Tomáše Čvančary do bundesligy. Takhle to ale úplně nestojí.

Letenští měli Olatunjiho v hledáčku už delší dobu, první námluvy se rozjely během června. Podle informací deníku Sport se navíc s vytáhlým střelcem počítá na jinou pozici, než kterou během jarní titulové jízdy zastával právě Čvančara.

Zatímco český reprezentant v systému trenéra Briana Priskeho nastupoval na křídelní pozici, Olantuji je typickým hrotem. Devítkou. A tedy alternativou i konkurencí zároveň pro Jana Kuchtu. „Tak to máme rádi, chceme mít konkurenci,“ vykládal už během soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu asistent trenéra Lars Friis.

Na pozici útočníka ji nyní Sparta opravdu má. Ještě v minulé sezoně za Kuchtu (při využití Čvančary na křídle) adekvátní náhrada úplně nebyla, což se teď zásadně mění.

Po návratu z úspěšného hostování v Jablonci je zpátky v rudém Václav Sejk, jenž dokonce v generálce proti Anderlechtu naskočil v zahajovací sestavě. A Kuchtu odsunul jen mezi náhradníky.

„V některých ohledech bylo snadné rozhodnutí, že nastoupí Sejk. Trénuje velice dobře. Kuchtovi chybí trochu síla, může to souviset s reprezentačními povinnostmi, které si plnil v závěru minulé sezony. Sejka ale musím pochválit, zvládl to velice dobře. Je pro nás důležité, že máme na hrotu konkurenci. I Kuchta si musí uvědomit, že co bylo v předešlé sezoně, je minulost. Začínáme od nuly a budeme hrát s těmi nejlepšími,“ prohodil Priske.

Konkurenci nyní ještě násobí právě Olatunji. Autor osmi jarních gólů ve FORTUNA:LIZE může být alternativou právě za Kuchtu. A reprezentačního útočníka svou přítomností třeba dostrkat k ještě lepším výkonům. Při zachování současného herního schématu je totiž na place místo jen pro jednu devítku.

„V případě Victora jde typologicky o útočníka, kterého v kádru aktuálně nemáme,“ mnul si Rosický ruce po podpisu smlouvy.

Vyloučena ale není ani varianta, že Sparta bude v určitých duelech či jejich pasážích hrát na dva klasické útočníky. Pak by se Kuchta a Olantuji mohli na hrotu doplňovat. To samé platí i pro Sejka.

Tím ale pohyb v mistrovském kádru nekončí. Sparta dotahuje příchod mladého obránce Jamese Gomeze z dánského Horsens, za gambijského stopera by měla zaplatit i s bonusy zhruba 30 milionů korun.

Neuzavřená zůstává i brankářská pozice. Vedení Pražanů nadále toužebně vyhlíží návrat Matěje Kováře. Nejlepší gólman minulé sezony pro tuhle chvíli zůstává v přípravě s Manchesterem United a čeká se na finální verdikt ostrovního giganta.

„My bychom byli moc rádi, kdyby s námi Matěj nadále pokračoval. I pro nás má ale všechno své limity, nemůžeme čekat donekonečna,“ zdůraznil minulý týden Rosický.

Spartě se čas rychle krátí. Už v neděli vykopne novou sezonu domácím zápasem se Sigmou Olomouc, za tři týdny pak přijde na řadu letní vrchol: třetí předkolo Ligy mistrů.

Victor Olatunji na jaře (pouze liga)