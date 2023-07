Deník Sport radí sázkařům: titul pro Slavii, pád Vrby. A nej střelec bude...

Na východě Čech si zřejmě zavaříme, nicméně neuhneme. Hradec má brutální los. Jede na Slavii, hned poté do Plzně, ve čtvrtém kole na Baník… Fanoušci mají obrovská očekávání úzce spojená s otevřením stadionu. Tlak bude doslova spalující. Trenér Weber bude srovnáván s vysoce oblíbeným předchůdcem Koubkem. Ustojí to? Spíš ne…

Velký vezír Miroslav Pelta má vážné osobní trable, šest let vězení se nad Střelnicí vznáší jako neprodyšný černý mrak. Atmosféra bude nervózní, soustředění na práci nebude maximální. Liberecká konkurence prožila solidní minulou sezonu, chce na ni navázat. Tipujeme, že to nepůjde hladce, severočeské chlouby budou oscilovat mezi prostřední skupinou a tou o záchranu. Výš však skončí Slovan. Kvůli čistšímu ovzduší. Promiňte, pane Pelto!

Bohemians vs. Slovácko

Kdo skončí lépe po základní části: Bohemians

Klokaní národ se těší na další parádní sezonu. Proč by ne! Za pár dní vstoupí do pohárů, zřejmě se přes Bodö Glimt dál nedostanou a s čistou hlavou znovu potáhnou ligou. Ne, čtvrtý flek znovu neuchvátí, bude to o chlup horší, ne však špatné. Slovácko? Stárne a stárne… Vrátil se Cicilia, na další výtečný rok to stačit nebude. Bohemka bude skákat v tabulce výš.