Rosický: S kádrem jsme momentálně spokojeni. Co situace okolo Kováře?

Během uplynulých dnů jste do kádru přivedli Victora Olatunjiho a Jamese Gomeze. Máte v hledáčku ještě další posily?

„Nemohu to vyloučit. Do sezony jsme šli s tím, že chceme do týmu dostat víc rychlosti a tým udržet pohromadě. Jsme spokojeni s hráči, které jsme přivedli. Návratem Peška, Olatunjim a Birmančevičem jsme získali další rychlost. Je tu kreativní Ševčík, líbí se nám progres Sejka s Rynešem, kteří zůstanou v kádru. Průběžně se chystáme na všechny pozice. Jsme nadále na trhu, monitorujeme hráče, kteří si myslíme, že nás mohou vylepšit. Je ještě spousta času, ale momentálně jsme s kádrem spokojeni.“

Brankář Matěj Kovář nastoupil v základní sestavě ve středečním přípravném utkání Manchesteru United s Lyonem. Jak to vypadá s jeho případným návratem?

„To, že chytal proti Lyonu, neznamená nic. S Manchesterem jsme v pravidelném kontaktu, pořád je možné, že u nás Matěj bude pokračovat. Nemůžeme ale čekat věčně. Pokud příchod Matěje nedopadne, přijde jiný brankář.“

Do kdy máte v plánu čekat?

(Usměje se) „To je naše interní věc. Víme, kdy začínáme ligu, a kdy začínají předkola evropských pohárů.“

Ukazuje vám tenhle případ, že do budoucna model hostování bez opce nebudete chtít využívat?

„Originální domluva s Manchesterem byla na dva roky. Uvidíme, jak s Matějem dopadneme. Když jsme si vyhodnocovali Kovyho příchod, dospěli jsme k tomu, že to chceme udělat, i kdyby to mělo být je na rok. Ale souhlasím, že je to spíš výjimka, tyhle typy příchodů nebudeme vyhledávat.“

Michal Ševčík v generálce proti Anderlechtu hrané na tři poločasy nenastoupil ani na minutu. Je ve hře, že by strávil sezonu na hostování?

„Nebavíme se o tom, že by od nás měl nějaký hráč odcházet. Michal ví, že přichází do vysoce konkurenčního prostředí, musí o svoje minuty bojovat.“

Jaká je pozice dalších mladíků Adama Karabce s Kryštofem Daňkem? Oba mají podle všeho do základní sestavy daleko, první jmenovaný ani není zdravotně zcela fit.

„Adam Karabec koncem sezony dostal ve velmi důležitých zápasech velmi dobré vytížení. V kádru je hodně hráčů, chceme tak jít do sezony. Čeká nás náročný program. Dojde určitě k větším rotacím než v minulé sezoně.“

Z důležitých hráčů vás opustil pouze Tomáš Čvančara. Může během léta dojít ještě k nějakému odchodu? Viz loňský model Dávid Hancko…

„Nemůžu vyloučit nic. Pracujeme s dlouhodobým plánem, třeba kolem stoperů. V minulé sezoně byli hodně vytížení Sörensen, Krejčí, Vitík, k tomu Panák, Vydra začal sbírat minuty. Příchod Jamese Gomeze je odkazem na náš dlouhodobý plán. Postupně budeme podle průběhu sezony vyhodnocovat, co se ještě stane. A taky se uvidí, zda bude o někoho zájem. Naši klíčoví hráči mají dlouhodobé smlouvy. V tuhle chvíli nepočítám, že někdo odejde.“