Hapal: Víme, koho do brány. Popsal, jak je z posily hned zástupce kapitána

Trenére, jaká byla příprava?

„Krátká. Změn je hodně, ale mužstvu věřím. Ukazuje se mi to v tréninkovém procesu, jsem velice spokojený. I se soustředěním či utkáními. Složitější je trošku souhra a součinnost, noví hráči si musejí na ostatní zvyknout. V zápasech to však do sebe zapadalo, mělo to hlavu a patu, hráči k tomu přistoupili velice zodpovědně. Snažili jsme se nachystat mužstvo na dvě varianty: tříobráncový i čtyřobráncový systém, který dobře známe. Jsme variabilnější, rychlejší, pohyblivější. Proto jsme se snažili přivést právě dynamické typy. To se povedlo, teď je třeba do sezony úspěšně vstoupit a motivovat hráče, aby rychle zapomněli na předchozí ročník a ten nový byl daleko kvalitnější.“

Na soupisce máte 32 jmen, navíc přibude David Fadairo. Není to moc?

„V minulé sezoně jsme měli v kádru nějakých 22 hráčů, ale stalo se nám, že v závěru jsme se v některých řadách strachovali. Vypadli nám stopeři ze zdravotních důvodů, proto jsme se rozhodli mít kádr trochu širší než v minulé sezoně.“

V plánu je však zúžení. Jaký bude finální počet?

„Takových 25 nebo 26 jmen. Budeme se víc propojovat s béčkem, takže i s talentovanými kluky jich klidně může být víc. Neřeknu konkrétní číslo, ale některé kluky si třeba budeme brát do tréninkového procesu.“

Jak probíhá spolupráce s anglickým asistentem Dannym Searlem?

„Je tu zatím chvíli, ale je to člověk na naší vlně. Vše, co nás ve fotbale obohatí, je přínosem. Už teď přinesl do tréninkového procesu nové prvky. Beru ho jako plnohodnotného asistenta. Je sice i v plánu Luďka Mikloška, že se bude věnovat hlavně mladším hráčům, ale budeme čerpat z jeho zkušeností z anglického fotbalu i my. Cítím velké obohacení. Komunikace je plynulá, byť z naší strany trochu lámavá. Máme však kluky, kteří mluví výborně anglicky. Hráči umí taky skoro všichni. A on se od prvního dne začal učit česky, má za sebou už nějakou výuku. V kanceláři trenérů to funguje úplně v pohodě.“

Kdo bude brankářskou jedničkou?

„Je to spíš otázka na trenéra brankářů, ale i tak máme víceméně jasno. Ne však o tom, kdo je jednička. Máme tři vyrovnané gólmany, byť Hrubas má nejméně zkušeností. U těch prvních dvou (Letáčka a Markoviče) máme jasno, že jsou na stejné úrovni. Lety nám na jaře neskutečně pomohl k záchraně, je tady déle. Zaslouží si být na začátku ligy v bráně, ale máme opravdu velice vyrovnané brankáře.“

Kolik z posil míří do základu?

„Co se týká prvního utkání v Liberci, bude ještě hodně záležet na zdravotním stavu, protože nějaké šrámy máme. Jinak je asi jasno. Kolik nových hráčů bude v sestavě, vám neřeknu. Ale někteří asi ano, což vychází z toho počtu posil.“ (úsměv)

Zástupcem kapitána Jiřího Fleišmana je slovenský obránce Filip Blažek, který je v Ostravě měsíc. Docela nezvyk, že posila rovnou dostane takovou důvěru.

„V úterý proběhla velice regulérní volba kapitána, kterou respektujeme. Podle očekávání byl zvolen Jirka Fleišman. Filip Blažek je vůdčí typ, ve Skalici byl taky kapitánem. Získal si spoluhráče svým chováním, na hřišti i v tréninku má respekt. To je asi ten důvod. Přejeme mu to. Pokud Jirka nebude na hřišti, pásku bude mít buď Filip Kaloč, nebo Filip Blažek.“

Jak vypadá Samuel Grygar?

„Je s námi krátkou dobu. Přišel po individuální přípravě, má za sebou středeční poločas za béčko. Pepa Dvorník mi ještě dá report. Trénuje s námi, o poctivosti a charakteru není pochyb. Teď uvidíme, jak se bude posouvat a pracovat na sobě. A my na něm.“

Poodkryjete interní ambice?

„Po loňské sezoně by každý rád slyšel nějaké naše umístění v tabulce, ale my to neřekneme. I když je to klišé, půjdeme zápas od zápasu a budeme pracovat. Naším cílem je však určitě být někde jinde, než jsme byli minule. Uvidíme. Mužstvo je velice kvalitní, má spoustu dobrých charakterů. Věřím, že se to prokáže na hřišti.“