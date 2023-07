Priske: Sestava? Představu máme. Nevyloučil start Olatunjiho a Gomeze

Dostal do ruky nové hračky. Brianovi Priskemu v průběhu léta přicházeli do kádru další a další fotbalisté. Michal Ševčík, Veljko Birmančevič, Victor Olatunji, naposledy i James Gomez. Do toho je zpět uzdravený Jakub Pešek. „Co se týče kádru, jsme pokrytí,“ pochvaluje si dánský kouč jen pár dní před startem ligy.