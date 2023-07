Plzeň odhalila majitele: Pro rivaly z Prahy je nebezpečnější vyspaný Šádek

„Jsem moc rád, že se před startem soutěžního ročníku můžeme potkat a představit vám nové akcionáře, mé nové partnery. Nešlo to udělat hned k 30. 6., v tu dobu to nebylo možné organizačně skloubit, abychom tady seděli společně,“ začal na úvod, než se pustil do odpovědí na dotazy novinářů.

Proč jste se při prodeji klubu rozhodl pro partnery ze Švýcarska a Rakouska?

„Celou dobu jsem deklaroval, že nový partner, akcionář, vlastník by měl v každém případě zajistit to, na čem jsme s kolegy v Plzni řadu let pracovali. Nejdůležitější byla z mého pohledu vize, koncepce, způsob, jakým kolegové fotbal chtějí dělat. Pro mě je moc důležité, že noví akcionáři jsou garantem toho, že klub bude zdravě fungovat a postupovat ve výchově mládeže, kde budeme minimálně stejně úspěšní. Nešlo mi o to, kdo kolik zaplatí, ale jak se kdo o klub chce starat. Jsem moc rád, že můžu klidně spát a sedět tady s kolegy. Klub je v dobrých rukách, a věřím, že o Plzni se bude psát v dobrém, ne spekulovat o existenci a udržitelnosti klubu. Z pánů majitelů vnímám jistotu pro další rozvoj klubu.“

Naznačíte cenu, za jakou jste klub prodal?

„Čísla samozřejmě říct nemůžu. Vidíte, že musím chodit do práce, nebydlím na Karibiku. Otázka ceny nebyla důležitá, opravdu rozhodoval způsob plzeňské budoucnosti a fungování klubu. To bylo naprosto stěžejní.“

Jak se změní rozhodovací procesy ve vedení?

„Určitě se změní, kdy už nejsem jediným akcionářem. Všichni se učíme celý život, i já, teď musím komunikovat s novými kolegy. Ale nemyslím si, že by se něco zdržovalo, jsme dostatečně operativní. Všechny záležitosti v oblasti sportu a ekonomiky řešíme promptně, v naší rychlosti a pružnosti se nic nezmění. Všechno budou společná rozhodnutí představenstva a akcionářů. Pro mě je to svým způsobem vysvobození, že rozhodovat nebudu jen já. Věřím, že v tomhle žádný problém nebude.“

Upraví se nějak rozpočet?

„Už ten do minulé sezony a teď do nadcházející jsme tvořili společně, komunikujeme ho delší dobu. Nedojde k razantním změnám směrem dolů, nebo nahoru. Rozpočet chceme mít hlavně vyrovnaný, měli bychom v nejbližších měsících společně vyřešit, jak bude klub fungovat dál. Určitě to nebude tak, že dojde k razantním výprodejům či nesmyslným nákupům. Klub nečeká výrazné snižování nebo navyšování rozpočtu a velké nákupy. Budeme hledat řešení, jak fungovat soběstačně. Víte, jak to tady bylo. Museli jsme vždycky hrát poháry, případně prodávat hráče. Pořád jsme něco museli, teď už nechceme muset. Jde nám o zdravý klub, který bude fungovat bez větších rizik.“

Pomohla vám při prodeji loňská účast v Lize mistrů?

„Můžu všechny ubezpečit, že pokud by naše cesta tak úspěšná nebyla, tak tady teď nesedíme. Loni jsem chvilku dýchal jen brčkem, pokud bychom nepostoupili, v nadsázce jsem se nadechl naposledy. Úspěšná sezona nám pomohla k tomu, že klub přežil krizové období a mohl navázat jednáním se zmíněným kolegy.“

Změní se přestupová strategie, že se budete snažit přivádět mladší hráče a konkurovat pražským rivalům?

„Staré hráče jsme nekupovali. Spíš jsem rychle reagoval, když byli někteří po smlouvě, brali jsme je jako volné hráče. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že už do týmu nikdy nepřijde starší hráč. Je to otázka momentální potřeby, může se stát, že někdo odejde a nebudeme schopni ho nahradit z vlastního portfolia hráčů. S novými kolegy se určitě nebudeme pouštět do finančních dostihů s pražskými kluby. Je to otázka skautingu, našeho know how, jak to nastavit, abychom objevili mladší hráče na trhu dřív než naše konkurence. V nejbližších měsících budeme intenzivně pracovat na tom, abychom byli v případě potřeby u prvního mužstva schopni z vlastního portfolia hráčů kádr doplnit. Ale je to běh na delší trať, Plzeň teď v Rakousku nemá hned tři, čtyři hráče. Je to otázka práce. Pode mnou se pracuje těžce, ale i pod novými majiteli se bude pracovat pořád stejně. Nemůžeme si vydechnout, ale je to naopak o větší zodpovědnosti udržet náš standard. Chceme hledat mladé hráče a hlavně je vychovávat, ne brát jiným klubům.“

Jaké jsou vaše sportovní cíle?

„Je to jednoduché, v podstatě jsou pořád stejné. V tomhle složení cíle nemůžeme mít v Plzni nižší. Vždycky se budeme v Plzni snažit hrát o nejvyšší příčky. Usilovat o to, abychom mohli účinkovat v evropských pohárech. Napasujte si nás podle toho, kam potřebujete.“

Hodláte kádr postupně omlazovat?

„Tohle hráči moc rádi slyší (úsměv). V Plzni dosud hráli vždy ti nejlepší. Jsem přesvědčený o tom, že v budoucnu budeme akcentovat na to, aby v prvním mužstvu měli do základu větší možnost proniknout mladší. Ale není to tak, že v Plzni končí starší, to v žádném případě. Určitě je to konec nákupu starých hráčů. V čase to nejde hned, ale jisté prvky se u nás budou určitě měnit. Pokud bych ale řekl, že jde o konec starších hráčů, asi ani do Teplic v sobotu nepojedeme. (úsměv)“

V čem bude Plzeň jiná?

„Máme jiné dresy. Nebude se měnit ze dne na den. Ale nebude to Plzeň spojovaná jen s mým jménem. Teď má jinou akcionářskou a vlastnickou strukturu, Bude silnější, stabilnější, evropská a v mnoha věcech jiná. Jde i o tlak na mě, pokud chceme být evropský klub, abych se i já evropsky choval. (úsměv) Nebude to nic jednoduchého. Budeme se snažit udělat z Plzně stabilnější a silnější značku. V čase poznáte, v čem se budeme měnit. Po dvou letech jsem se mohl vyspat a čeká mě snad o dost klidnější období.“

Máte nyní na Spartu a Slavii víc než váš legendární klacek proti tankům?

„Musím na to opatrně, klacky se mi vracely poměrně dlouho. Řeknu to takhle - stabilnější a vyspaný Šádek je pro rivaly z Prahy daleko nebezpečnější. Budu mít čas a prostor nejen řešit nejen ekonomiku a věci, co mě tížily, ale daleko víc se s kolegy můžeme věnovat sportu.“

Vlastnická struktura společnosti FCVP GmbH

Delli Sport Invest AG (Martin Dellenbach, Olena Dellenbach): 37,8857%

Rosenauer Nikolaus: 32,9314%

L3CI GmbH: 18,0686%

MB Hoch2 Consulting GmbH: 5,1143%

Fuchs Christian: 2%

Klöckl Philip: 2%

Polster Stephan: 2%

Vedení Viktorie Plzeň

Představenstvo:

Adolf Šádek (48) – předseda představenstva

Martin Dellenbach (57)

Raphael Landthaler (48)

Dozorčí rada: