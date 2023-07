Dresy na novou sezonu: bomba Sparty, Slavia a mentol. Které se (ne)povedly?

Nejvyšší fotbalová FORTUNA:LIGA je zpět, sezona 2023/24 vypukne už o následujícím víkendu. Proto je potřeba se podívat, v čem vyběhne na trávník váš oblíbený tým. A co soupeři, zajímají vás i dresy protivníků? Tak jste tu správně. Přinášíme velký přehled dresů pro nadcházející sezonu. Domácí, venkovní a leckdy i třetí sadu trikotů všech 16 týmů navíc hodnotíme na škále od 1 do 100 %. Každému klubu věnujeme jednu stránku našeho přehledu.

Třetí: Absolutní bomba. Jeden z nejpovedenějších dresů v českém fotbale za hodně dlouhou dobu. Hodně rozruchu přinesl poněkud opulentní způsob představení, ten by ale neměl odvést pozornost od samotného precizního provedení trikotu. Vidět je to na detailech. Třeba na způsobu, jakým je zkombinována černá s pale gold, lehce vybledlou zlatou barvou. Ať už jde o jednoduchý kruhový límec nebo alternativní použití písmene „S“ jako loga klubu. Ale nejlépe dotaženost vynikne na logu sponzora. Po světě najdeme spoustu ikonických dresů, kde Betano výsledek výrazně hyzdí. Sparťanskému týmu se ale podařilo sponzora přesvědčit k barevnému provedení, které nejen že nepůsobí rušivě, ale ke všemu ještě dotváří dojem z celého dresu. A ten vypadá přesně tak, jak chce Sparta být vnímána - budí respekt a autoritu. Světový výsledek a pro klub další plus, které se projevilo už na prodejích. Černé dresy jsou teď obecně v oblibě, pro fanoušky jsou velmi snadno nositelné i mimo zápasové dny jako casual oblečení.

Venkovní: Mentol a zlaté dřevo je v jakékoliv souvislosti poměrně odvážná kombinace, kterou by nebylo jednoduché precizně dotáhnout, ani kdyby ji měli na starost trendsetteři typu Juventusu. Natož (jakkoliv elitní) celek z menšího trhu v rámci Evropy. A podle toho bohužel slávistický venkovní dres vypadá. Šablona s límcem, kterou Puma vyvedla mimo jiné u venkovního dresu PSV, nepatří mezi povedenější pokusy této oděvní firmy v nadcházející sezoně. Límec působí obrovsky a disproporčně vůči zbytku dresu, hodil by se spíš k taláru. Samotná mentolová barva na dresu v zásadě nepůsobí vůbec lacině, naopak je poměrně stylová a nevadí ani linie a prvky hvězdy v tmavším odstínu. Podařilo se i barevné sladění s logem sponzora a zlatými konturami. U extravagantnějších dresů je ale třeba vše dotáhnout, aby celek dokonale ladil, jinak se výsledek velmi snadno rozplizne.

Domácí: Minipiktogramy z orloje letos nehledejte. Slavia až na pár výstřelků u domácích dresů v zásadě neexperimentuje, a je to správně. Na základní sešívané barevné kombinaci zkrátka není co pokazit. U límce naprosto stačí jednoduchost - a retro „V“ límec s přeložením dodává dresu styl. A když se to podaří, je už třeba jen dotáhnout sladění se sponzorem a čísly. Ačkoliv kryptobyznysová estetika loga Etoro nepatří mezi skvosty grafického designu, na dresu nepůsobí nijak rušivě.

Třetí: V českých podmínkách vůbec není jednoduché přijít každý rok se třemi sadami dresů, které by byly originální a zároveň dotažené. Paradoxně se Plzni místo domácího dresu podařily spíš dvě alternativní verze. Třetí trikot Viktorie v bílé variantě s černošedým vzorem na rukávu možná nebude tak výrazný jako venkovní černá, ale je neméně povedený. Nikoho asi neodstřelí do stratosféry, ale nudný taky není, stylové je provedení límce a rukávů. Dobrá práce. I když Tomáš Chorý vás tady bude strašit taky.

Domácí: Stačilo mít o jednoho sponzora méně a dresy by byly perfektní. Škoda obřích log partnerů. Klub se přitom spolehl de facto na stejný šablonovitý podklad na přední straně jako Mladá Boleslav na svém domácím dresu, a bílý základ s černým pruhem, který zase Středočeši použijí jako svou venkovní verzi. U Slovácka to ale funguje o něco lépe, bílá verze s podkladem působí stylověji a dotaženěji.

Domácí: I modré dresy Sigmy dlouhodobě patří k těm nejpěknějším, stačí si vzpomenout na famózní deset let starou modrozlatou kombinaci. Co na tom, že v ní klub sestoupil. Tentokrát je kapkovitý design s úhledným límečkem a bílým pruhem po straně v základu taky velmi povedený. Naštěstí se alespoň podařilo sladit loga sponzorů do jednotné bílé barvy, nicméně jejich nahodilé rozmístění po celé přední straně s poněkud bizarním nelogem Bazoše je dost nešťastné. Stejně jako prapodivný štítek města Olomouc na spodku dresu.

HRADEC KRÁLOVÉ / JAKO

Domácí: Nový stadion je krásný, nová vizuální identita odvážná a velmi slušně dotažená. Ale nové dresy trpí dlouholetou bolestí českých klubů. Pokud jste malý klub a nastavíte si systém partnerství tak, že musíte řadu sponzorů uchlácholit místem na dresech, pak bude výsledek vždy na půli cesty. Možná ještě tím spíš, pokud máte grafickou identitu, která pracuje s odvážnými prvky a nebojí se kombinovat více barev a vzorů. Zákonitě pak dojdete k přeplácanému a nekonzistentnímu výsledku. Nový hradecký domácí dres je toho smutným důkazem. Loga sponzorů nesjednocená do klubových barev. Co víc, bezmyšlenkovitě rozesetá do všech „nezaplněných“ bílých míst. To přímo křičí proti logice, že i kus čistého prostoru plní svůj účel. Díky tomu, že je zdánlivě prázdný, vynikají všechny další výrazné prvky. Samotný dres přitom mohl být velmi povedený, jak ukazovala i promovidea - bylo tu o jednoho partnera na hrudi míň, loga sponzorů (až na město) byla barevně sjednocena. Možná, že fanouškům bude umožněno koupit dres bez sponzorů jako v minulých letech, což ale znovu jde proti logice toho, proč vůbec chtějí partneři místo na dresech, zachází se s nimi pak jako s nutným zlem. Obyčejný divák či fanoušek to ale na první dobrou nezjistí, na homepagi webových stránek Hradce se do eshopu proklikává extrémně složitě, dres ani nejde předobjednat online.

Hodnocení iSport.cz: 55 %

Venkovní: Žlutá barevná kombinace je jednoduchá, střídmá, ale znovu trpí množstvím sponzorů. Konkrétně logo Strabagu v obdélníku je klasický prohřešek proti estetickým zásadám. Který nebohý grafický designér v Česku nemusel někdy na popud klienta na dres instalovat obdélníček... Mimochodem, o něco konzistentnější by bylo barevné provedení v odstínu zlaté barvy, které by souznělo s novou vizuální identitou. Smutně o tom svědčí i fotografie vedle klubové tabule. Ať už je realita jakákoliv, takto to bohužel na první působí, že dodavatel neměl pro klub k dispozici jinou než žlutou barevnou kombinaci.

Hodnocení iSport.cz: 40 %