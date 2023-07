Nová Plzeň je rychlejší, klidnější a chce poháry. Na co si Šádek zvyká?

Ve čtvrtek v deset dopoledne vkročili do tiskového střediska Doosan Areny. Pětice mužů ve stejných, stylových oblecích, kteří točí kormidlem západočeské Viktorie. Adolf Šádek přibral do vedení tři zástupce nových majitelů, skupiny ze Švýcarska a Rakouska. S jejich oficiálním představením startuje i nová éra klubu. Jakou Plzeň lze čekat ve startujícím ročníku 2023/24?

Příprava na západě Čech šlapala dle nalajnovaného plánu. Nebýt tří nepříjemných ztrát v defenzivě (zranění Pernica, Čihák, Havel), jde tým do nové sezony ideálně vyladěný. Sedm zápasů, šest výher, na kempu v Rakousku pokaždé tři branky v síti soupeře. „Jde o víru v určitou cestu, jakou se vydáváme,“ hlásil v týdnu před startem ligy spokojený trenér Miroslav Koubek.

Právě on, třetí nejstarší kouč v Evropě, má naplnit vysoké sportovní ambice. Po svém nástupu Plzeň šteluje ofenzivním směrem, čemuž v přípravě odpovídal vysoký počet branek. Hráči si zvykají na vysoké postavení a aktivní přístup. Od Koubka ze střídačky nejčastěji zaznívají pokyny jako intenzita a dostupování, oproti dvouleté éře pod Michalem Bílek jde o značný posun. „Jsem rychlostní typ, mělo by to být v pohodě,“ culil se na předsezonní tiskové konferenci stoper a kapitán týmu Lukáš Hejda.

Ve vysoké konkurenci 22 hráčů do pole se rýsuje i nová sestava. „Na dvou, třech místech ještě máme otazníky,“ připustil Koubek. Viktoria pilovala rozestavení 4-3-3, další novum letního přípravného období. Do základu by se na hrot měl vejít Rafiu Durosinmi, dvacetiletý bombarďák z Nigérie. Až na slabší generálku proti Kodani odehrál výbornou přípravu, Plzeň v něm drží drahocenný a do budoucna dobře obchodovatelný poklad. O místo se pere se zkušeným Tomášem Chorým, jenž nehodlá pustit svůj flek zadarmo a bude na mladšího kolegu neustále šlapat.

V základu v Teplicích by mohl překvapivě vyběhnout i Ibrahim Traoré, zkušená letní posila ze Slavie. Velmi dobře zapadl do středové trojky, v přípravě dvakrát skóroval. Aktuálně vypadá lépe, než obvyklý člen elitní jedenáctky Pavel Bucha. Nová je i pozice pro Adama Vlkanovu, který by mohl dostat prostor ve středové trojce právě vedle Traorého a klíčové opory Lukáše Kalvacha.

Ekonomickou jistotu a klid na práci dává vstup švýcarsko-rakouské skupiny do struktur klubu. Šádek předával majoritu možná ne úplně s lehkým srdcem, ale odhození balvanu finančních strastí a odpovědnosti za celou organizaci mu evidentně rozvázalo ruce.

Prodej? Pořád musím do práce, nebydlím na Karibiku. Musím se chovat evropsky, říká Šádek Video se připravuje ...

„Řeknu to takhle - stabilnější a vyspaný Šádek je pro rivaly z Prahy daleko nebezpečnější. Budu mít čas a prostor řešit nejen ekonomiku a věci, co mě tížily, ale daleko víc se s kolegy můžeme věnovat sportu,“ varoval dosavadní plzeňský boss hlavní konkurenty, obhájce Spartu a ligového favorita Slavii. Zároveň si zvyká na další novinku - v rozhodování podléhá většinovým zahraničním majitelům, už všechno nemusí jít tak, jak si sám namaluje. „Ale naši akceschopnost to nezpomalí,“ zdůraznil.

Plzeň jde do sezony v pozitivním rozpoložení. Přidala na rychlosti, ostrosti, hladovosti. Všichni v klubu dobře vědí, že růžový obláček z přípravy se může rychle rozplynout. Klíčový bude náročný vstup – vedle ligových bojů i kvalifikace do Konferenční ligy. Viktoria začíná s nevyzpytatelnou kosovskou Dritou, pro podzim v Evropě musí zvládnout tři předkola. „Poháry chceme,“ shodují se všichni v klubu.

V predikcích zůstává jako trojka za Spartou a Slavií, ale taková role Viktorii historicky vyhovuje. Ve chvíli, kdy s ní veřejnost tolik nepočítá, dokáže favoritům z Prahy řádně zatopit. Tým je nažhavený a plný odhodlání napravit zpackané jaro, které stálo pozici Michala Bílka i jeho asistenta Pavla Horvátha.

Jaká tedy bude nová Viktoria? „Máme jiné dresy,“ smál se Šádek. „Nebude se měnit ze dne na den. Ale nebude to Plzeň spojovaná jen s mým jménem. Jde i o tlak na mě, pokud chceme být evropský klub, abych se i já evropsky choval. Nebude to nic jednoduchého. V čase poznáte, v čem se budeme měnit,“ slíbil klubový boss.

Novinky Plzně

NOVÉ ROZESTAVENÍ

Koubek zvolil systém se třemi polaři a třemi ofenzivními borci. Cílem je mít víc hráčů v zakončení, přečíslovat pevné obrany soupeře. Jde o větší míru rizika, která v přípravě vycházela.

NOVÉ HESLO – ÚTOČIT

V přípravě viditelný rozdíl. Intenzita, represink, vysoké postavení krajních obránců. Plzeň drilovala zajímavé herní schéma, ostré duely napoví, zda jde o účinný styl přinášející výsledky.

NOVÍ ČLENOVÉ SESTAVY

Michal Bílek své koně stavěl i přes ztrátu formy na jaře. Teď je situace jiná. Do základu mají blízko Cadu, Traoré, Vlkanova, Jirka i Durosinmi, kteří dávají týmu nový drajv.

NOVÍ MAJITELÉ

Švýcarsko-rakouská skupina investorů převzala majoritu od Adolfa Šádka, s klubem má velké plány. Ke změnám bude docházet postupně, teprve se ukáže, kam dosud úspěšný klub posune.

Ideální sestava Plzně:

Staněk – Cadu, Hejda, Jemelka, Sýkora – Traoré, Kalvach, Vlkanova – Kopic, Durosinmi, Jirka