Prognóza ligy: vzestup Boleslavi a polepší si i Baník. Jaká je síla „S“?

Video se připravuje ... Nový ročník FORTUNA:LIGY začíná. Ambice jednotlivých klubů jsou dané. Sestoupit nechce nikdo, pochopitelně, ale pád přesto na někoho čeká. Kdo to bude? Kdo se nevyhne skupině o záchranu a kdo se naopak vyšvihne mezi šestici bojujících o titul? Deník Sport a web iSport.cz se pustil do prognózy umístění jednotlivých celků a zároveň se podíval na jejich sílu. Jak na tom jsou?

Bude stačit prvoligovému tempu? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Barážové duely v minulosti ukázaly, že rozdíl mezi první a druhou ligou je pořád velký. I když se druhá liga nazývá profesionální, pro mě profesionální není. Do Karviné přišlo v létě pár zajímavých jmen, včetně Martina Doležala. Přesto nováčka bude čekat tvrdá práce, aby se vyhnul sestupovým starostem, což bude pro něj priorita.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Bude to kapánek problém. Druhá liga je opravdu o poznání na nižší úrovni. Důkaz nabízí opakovaně baráž, ve které spodek prvoligové tabulky pravidelně válcuje druholigovou špičku. A pak tu máme také příklad Zbrojovky Brno. Sotva se mohla radovat z návratu mezi elitu, šup, a je zase tam, odkud se složitě drápala. Karviná se z toho musí poučit.“

Je dobře, že si klub pojistil zkušené opory? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Tvrdím, že zkušenosti jsou důležité, ale samy o sobě nestačí. Musí být podpořené adekvátními výkony. Ve Zlíně tomu tak v mnoha případech v minulé sezoně nebylo. Pro klub je klíčové, že se jim podařilo udržet gólmana Dostála, který v závěru jara mužstvo uchoval nad vodou. Pro Zlín celkově platí – horší už to být nemůže. Nebýt darovaného gólu v Pardubicích, je teď ve druhé lize.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Zatímco věkové průměry se v top soutěžích snižují, v Baťově městě na to jdou opačně. V minulé sezoně se tak tak zachránili s nejstarším mužstvem v lize a nezdá se, že by to pro ně bylo dostatečné varování. Nejeví se to jako dobrý nápad, ovšem zapadá to do toho, jak je fotbal ve Zlíně v posledních letech veden – bez ladu a skladu.“

Vyhnou se titulu nejhůř bránícího mužstva? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Už v závěru minulé sezony bylo po výměně trenéra jasně vidět, že Zdenko Frťala klade velikánský důraz na pracovitost, disciplínu, plnění defenzivních úkolů. A v letním období určitě s týmem pracoval ještě na vylepšení obranné fáze. Aby mužstvo nedostávalo jednoduše góly. Tohle pragmatické rozhodnutí bylo správné a nálepky nejhůře bránícího celku se zbaví.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Jiří Jarošík chtěl borce ze Stínadel obléknout do ofenzivního hávu. Ale zapomněl, že tomu musí předcházet vybudování pevných pilířů obranné činnosti. Zdenko Frťala, parťák defenzivního Michala Bílka, tohle věděl a leccos spravil. Počet obdržených branek na zápas za něj 1,15, za Jarošíka 2,36. Takže ví, jak na to.“

Vrátí se Ondrášek do reprezentační formy? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Moc tomu nevěřím. Na Ondráška budou na jihu Čech hodně spoléhat a dají mu dostatečnou porci minut. V ofenzivě jim dokáže pomoct a on sám bude mít velkou motivaci po nevydařené sezoně v Krakově. Jestli se mu povede návrat do reprezentační formy, se bude odvíjet i od toho, jak se budou prezentovat Budějovice. A musíme vzít v potaz, že už nebude mladší.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Jak rychle vylétl nahoru poté, co gólem v kvalifikaci EURO pomohl skolit nabitou Anglii, tak ještě rychleji zhasl. V Rumunsku byl klubovým majitelem označen za nejhorší nákup historie, v Polsku sezonu prostál kvůli přetrženému zkříženému vazu v koleni a poškozenému menisku. Není po ruce moc indicií vedoucích k tomu, že by měl najednou na jihu Čech opět zářit.“

Zbaví kouč Kováč mužstvo sestupového strašáku? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Pardubice udělaly několik hráčů na přestup, ale předpokládám, že se zase posílí hráči, kteří se nevejdou do kádrů Sparty, Slavie, Plzně, což se v minulé sezoně nakonec osvědčilo. Na podzim byl tým už odepsaný, na jaře se zachránil. Ovšem na výraznější posun v tabulce to nevidím. Hostující hráči mají sice motivaci, kvalita však není až taková. Jinak by měli v top klubech místo.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Že se Východočeši v uplynulém ročníku zachránili, je Kováčův výborný trenérský počin. Navíc to učinil sympatickým útočným fotbalem a s velmi mladým týmem. Dokázal zlepšit jednotlivce i organizaci hry. Fotbal pod jeho dohledem měl šmrnc. A protože se pořád vzdělává, proč by se neměly Pardubice vymanit ze sestupové společnosti?“

Udrží fazonu bez drába Koubka? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Hradec bude mít velkou motivaci, protože se po řadě let dočká nového stadionu a domácího prostředí. Ale zopakovat předešlé sezony pod trenérem Koubkem bude nesmírně náročné. A ještě se k tomu musí přidat Kubalův odchod, což byl důležitý hráč. Když se to sečte, nedokážu si představit, že by se Votroci měli zase dostat do první šestky.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Neudrží. V klubu si stěžovali na přehnané nároky bývalého kouče, ale zapomněli, že jedině díky profesionální náročnosti se votroci stali respektovaným týmem, který bez hvězd dokázal útočit na vrchní patra tabulky a prohánět favority. Kdysi se v Brně z podobných důvodů zbavili trenéra Václava Kotala a pak se z 6. místa káceli do druhé ligy.“

Zastaví Peltovo impérium propad? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Jablonec nebude chtít v žádném případě zopakovat minulou sezonu, v níž se zachraňoval. Proto v létě majitel Pelta zatáhl za záchrannou brzdu a vyměnil trenéra. Přivedl i několik zahraničních hráčů. Takže by se neměl opakovat uplynulý ročník v tak negativním slova smyslu. Zároveň si nemyslím, že by tým poskočil do skupiny o titul.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Na Střelnici je všechno jako na houpačce. Nejdřív udává směr trenér-praktik, pak boss Miroslav Pelta úplně otočí a angažuje trenéra razícího moderní trendy. Jenže po roce ho zase vymění a vydá se jinam. Takže se logicky člověk musí ptát: ví majitel, co chce? A pokud si to sám neujasní, lze těžko stoupat k nebesům.“

Nahradí Juliš kanonýra Chytila? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Chytil byl klíčovým mužem olomoucké ofenzivy. Vyneslo mu to i angažmá ve Slavii. Nahradit způsob jeho hry jedna za jedna nejde. Očekávání na Juliše budou velká. Že umí střílet góly, o něm víme, ale u něj bude důležité, jak na tom bude po zdravotní stránce. V minulosti ho trable se zdravím častokrát hodily zpátky.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Na Hané už Lukáš Juliš jednou fotbalově pookřál, stihl 10 gólů ve 14 zápasech. Aby se to povedlo podruhé, musí zapadnout do fungujícího mužstva. Trenér Jílek prokázal, že umí vtisknout týmu kombinační fotbal s dobrým presinkem. Jeho noty Chytilův nástupce ze Sparty zná, ale typově nabídne něco jiného. Je víc tahový než herní.“

Stane se Ewerton top posilou? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Ewerton neměl ve Slavii optimální sezonu. Bylo to i vinou těžkého zranění, po kterém se v konkurenci, která v Edenu na jeho pozicích byla, už nedokázal prosadit. Teď je na něm, zda se zvládne vrátit do formy, jakou měl v Mladé Boleslavi. A také bude rozhodující, jakou roli mu svěří trenér Pavel Hapal. Že jde o kvalitního fotbalistu, je bez diskuse.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Záleží na stylu fotbalu. Ve Slavii se Ewerton neprosadil, protože si nezvykl na málodotekovou hru a na víc práce směrem dozadu. Je otázkou, zda v Ostravě využije svůj technický repertoár líp. Dělovou ránu ze střední vzdálenosti určitě neztratil. Tlak a konkurence nebudou tak vysoké, jaké byly v Praze. Rozhodne, jak se ke všemu postaví.“

Restartuje stoper Chaluš kariéru? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Nejsem příznivcem rychlých návratů ze zahraničí. Naopak jsem k nim dost skeptický, navíc ještě když jde o hráče v optimálním fotbalovém věku. Na druhou stranu liberecké prostředí zná, sám prohlásil, že se zpět na sever Čech těší, což by mu mohlo k restartu kariéry pomoct. Ale spíš bych to v jeho případě viděl takhle: zkusím se poprat o šanci v zahraničí a zkusím tam vydržet.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Chaluš odcházel do Švédska s pověstí talentu, který by se měl na severu Evropy vykopat, možná i pro reprezentační áčko. Ovšem místo toho je po roce zpět u Nisy. Vzal to přes Nizozemsko, kde musel skousnout sestup. Jeho předností nikdy nebyla rychlost a obratnost. Pokud na těchto nedostatcích v zahraničí nezapracoval, s restartem to valné nebude.“

Budou klokani ještě lepší než v minulé sezoně? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Přál bych si, aby Bohemka pokračovala v nastoupeném trendu. Ale zopakovat ročník, který ji vynesl do evropských pohárů, bude nesmírně těžké. Chci věřit, že se znovu dostane do skupiny o titul. Bude hodně záležet taky na tom, jak zvládne kvalifikaci Konferenční ligy. Každopádně věřím, že už to nebude ta Bohemka, která se potácela ve středu tabulky, anebo hrála o sestup.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Že by ze čtvrtého místa byl bronz, stříbro nebo dokonce zlato, není vyloučené, ale ani reálné. Leda by se Matoušek ještě víc probudil, obránce Vondra by všem ukázal, že není o nic horší než mnohem dražší zahraniční akvizice v top týmech, zapůjčený sparťanský útočník Kozák by nasázel 25 gólů a veterán Jindřišek by vypil zázračný elixír mládí.“

Přeroste Kušej českou ligu? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Má předpoklady pro to, aby se posunul do lepších klubů, třeba i do zahraničí. Je rychlostně dobře vybavený, má potřebnou dávku agresivity. Co ale musí stoprocentně zlepšit, je efektivita v zakončení. Bez toho nemůže pomýšlet na vyšší cíle. Nesmíme zapomenout ani na to, že v první české lize má za sebou jen půl sezony. Co v ní naznačil, musí potvrdit a ještě se zlepšit.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Kdo ho neznal, na EURO jednadvacítek ho poznal. Drzý mladík větral obrany Anglie i Německa. Zdobí ho rychlost, dynamická technika, zarputilost a nečeské sebevědomí, které získal při výchově v akademii Drážďan. Aby z něj mohl být top evropský útočník, musí vydržet hrát v mezinárodní intenzitě víc než jeden poločas a musí proměňovat spolehlivěji šance.“

Bude brankář Heča správnou jedničkou? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Na brankářské pozici neočekávám problém, i když Milan Heča toho v poslední době moc neodchytal. Znám ho dobře, je to pracovitý, poctivý a zkušený gólman. Vrací se do známého prostředí, takže jsem přesvědčený, že bude schopen Nguyena nahradit. A s trochou nadsázky se dá říct, že ještě vylepší už tak vysoký věkový průměr obrany.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Zkušenosti z pobytu ve Spartě, byť nabyté z převážné části na lavičce, se hodí. Ale nic nezaručují. O to víc bude třeba, aby šlapalo mužstvo před ním. Tým byl přestárlý a potřeboval přes léto provětrat. Nejsem si jistý, jestli letní škatulka splnila představy Martina Svědíka. Naopak jsem si jistý, že kouč bude nadále hustit do mužstva celoplošný a přímočarý fotbal.“

Nakopne se s novým koučem vzhůru? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Adolfu Šádkovi se určitě ulevilo, že se po dlouhých jednáních podařilo najít nového majitele. Ale až čas ukáže, jak budou mít rozdělené kompetence a jak bude spolupráce fungovat. Kvůli této nejistotě Plzeňští sáhli po osvědčeném kouči, u kterého se ví, co od něj čekat. Aby trenérská změna nebyla žádný experiment a pomohla dostat pražská ,S‘ opět pod tlak.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „Schopnosti nového majitele se teprve ukážou. Naopak od Miroslava Koubka víme, co čekat. Na hřišti se nikdo nebude moct ulívat. Také v kabině zavládne větší disciplína než ke konci jara, kdy mužstvo vědělo, že Bílek odchází. Ale jeden člověk sám nic nezmůže. Zvláště když je třeba překopat herní návyky z obranného na aktivnější způsob fotbalu. To je vzkaz pro šéfy.“

Pocítí soupeři, že hrají proti obhájcům titulu? Stanislav Levý, bývalý trenér Plzně nebo Slovácka „Obhájit něco je vždycky těžší než získat. Bude záležet hodně na tom, jestli se Spartě podrží udržet všechny opory a ještě mužstvo posílit. Pokud by se tak stalo, mohla by titul mít znova. I když Slavia jí to nebude chtít nechat zadarmo, zvláště poté, co si dvakrát po sobě nesáhla na ligové prvenství. Sparťanům však titul dodal sebevědomí.“ Pavel Hartman, redaktor Sport Magazínu „S hlubším obranným blokem lze vyhrát titul jedině, když vám to umožní škobrtnutím ostatní. Pokud chce tým sbírat trofeje, aniž by se musel spoléhat na pomoc konkurentů, je nutné si umět vytvářet brankové šance proti dobře postavené defenzivě. Pod koučem Priskem se tým už zlepšil v obraně a v kontrech. Teď musí přidat v postupném útoku a ve vysokém presinku.“