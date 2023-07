Trpišovský o lize, náhradě za Juráska i absencích: Šerif na dva měsíce mimo

Video se připravuje ... Vážné zranění Davida Pecha je z pohledu trenéra Jindřicha Trpišovského jedinou kaňkou na letním předsoutěžním období. Záložník si přetrhl přední křížový vaz a v nejbližších dnech půjde na operaci. Minimálně do konce kalendářního roku je mimo hru. V kádru téměř jistě nezůstane Srdjan Plavšič, který má nabídky z více zahraničních soutěží. Sešívaní touží po klasickém levém obránci. „Jeden hráč ze zahraničí se nám líbí, je ve kvalitě Davida Juráska. Bohužel je těžké ho dostat do Česka, mateřský klub s námi nekomunikuje a debaty odmítá,“ přiznal Trpišovský. Slavia je před startem ligy považována za velkého favorita, kursy sázkových kanceláří na její triumf klesají. „Roli přijímáme,“ pronesl kouč. O čem všem na předsezonní tiskové konferenci hovořil?

O přípravě „Jsme s ní spokojení. Splnila vše, co jsme očekávali. Máme za sebou dvě soustředění v Rakousku – fyzicky-herní a vyloženě herní kemp. Tým je připravený a v dobrém stavu. Poslední tři týdny jsme absolvovali v téměř kompletním složení, měli jsme čas na videorozbory, mužstvo udělalo spoustu práce. Doufám, že to ukážeme v mistrovských zápasech. Jediným stínem je zranění Davida Pecha." Bizár s rozhodčím, pomezním byl Douděra: Nešetřil nás, smál se Köstl. Co řekl o Plavšičovi?

O nadcházející sezoně „Moc se těšíme se, hlavně na plné stadiony. V generálce s Drážďany byla v Edenu skvělá atmosféra, naladilo nás na to ligu. Léto bylo hodně poklidné, hráči měli dost volna. I v mužstvu nedošlo k tolika změnám. Doplnili nás fotbalisté, kteří povětšinou o příchodu dlouhodobě věděli. Nešlo o klasický letní kolotoč. Na týmu je relativně málo změn vidět. Je ustálený, má zastupitelnost a kvalitu." Slavia - Drážďany: Německá invaze do Edenu, dorazilo tisíce fanoušků hostí

O levé straně „Složení levé strany bylo po odchodech Juráska a Olayinky největším tématem léta. Není tajemstvím, že se rozhlížíme po klasickém levém obránci do čtyřobráncového systému. Zatím jsme nenašli nikoho, kdo by splňoval naše parametry. Respektive jeden hráč ze zahraničí se nám líbí, je ve kvalitě Davida Juráska. Bohužel je těžké ho dostat do Česka, mateřský klub s námi nekomunikuje a debaty odmítá. Momentálně to prostě není na spadnutí. I proto došlo k úpravám herního stylu a rozestavení. Variant máme dost. Vše jsme během léta pilovali. Lukáš Provod je v dobrém rozpoložení, také Ivan Schranz. Pokud bychom používali klasické rozestavení se čtyřmi beky, nabízí se Oscar, ale to bychom dělali neradi, máme ho radši ve středu pole." Jurásek šel za raketu, ale český rekord netrhl. Kdo ho drží?

O roli favorita „Přijímáme ji, ale já se radši nechávám překvapovat. Cíle si nerad stanovuji. Platí, že chceme předvádět výkony jako na konci minulé sezony, hrát aktivní fotbal, který bude úspěšný a bavit lidi. Dále chceme rozvíjet hráče a prodávat je do zahraničí. Třeba v Benfice máme momentálně tři kluky od nás, i tak se nám daří držet sportovní kvalitu klubu. Tým je hladový, chce úspěch, chce trofeje a udělá pro to všechno. Chceme být, co nejúspěšnější.“ Jindřich Trpišovský s Jaroslavem Tvrdíkem • Foto ČTK

O prvním zápase s Hradcem Králové „Čeká nás tým, který si na nás věří. Hlavně v útočné fázi se proti nim těžko prosazujeme. Doufáme, že v sobotu to bude výrazně lepší. V hlavě máme samozřejmě poslední zápas základní části, který z našeho pohledu negativně promluvil do závěru ligy. Je bezesporu výhodou, že jsme měli dost času na přípravu. Věřím, že nepříznivou sérii prolomíme i s pomocí diváků. Sestava? Máme o ní jasno. Tlačilo se do ní víc hráčů, což nám dává možnost vstoupit do toho v průběhu utkání.“ Oscar Dorley v souboji s autorem prvního gólu Jakubem Kučerou • Foto Michal Beranek / Sport

O šířce kádru Budeme zužovat o čtyři až pět hráčů. Ti, kterých se to týká, o tom vědí. Jednadvacet hráčů na začátek sezony je ideál. Momentálně probíhá proces se sportovním úsekem a ostatními kluby.“ Jindřich Trpišovský • Foto ČTK

O odchodu Plavšiče „Srki s námi začal přípravu, během první čtrnácti dnů se tradičně zranil. Jeho situace je specifická, protože za rok mu končí smlouva. Registrujeme zájem ze zahraničí, konkrétně od slovenského mistra (Slovan Bratislava) a i toho polského (Raków), také z MLS. Pokud by nic nedopadlo, je ve hře Baník. Preferujeme, aby hráč přestoupil." Plavšič se zranil v přípravě. Zdravotníci ho odvážejí ze hřiště