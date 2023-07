Koubek: Nesmíme panikařit. Když dám někomu pěstí, tak to není faul?

Po ideální přípravě přišla studená sprcha v Teplicích. Favorit z Plzně potřetí za sebou nedokázal najít recept na výborný týmový výkon domácího souboru, Zdenko Frťala se svým kolektivem slaví cennou výhru 1:0. Po nástupu do funkce trenéra Plzně jde pro Miroslava Koubka o nepříjemnou ztrátu. „Je to zklamání, ale nesmíme panikařit,“ hodnotil výkon na Stínadlech nejstarší kouč FORTUNA:LIGY.

Proč jste nezvládli zápas v Teplicích?

„Pro nás je to zklamání, představovali jsme si to jinak. V první řadě musím poblahopřát soupeři. Kdo sleduje vývoj Teplic pod vedením Zdenka Frťaly poslední týdny a měsíce, přesně ví, o čem mluvím. Věděli jsme, jak asi zápas bude vypadat. Teplice takhle hrají zejména doma už delší čas. Jsou velice urputným týmem, zodpovědným do defenzivy s velmi nepříjemným přechodem do útoku přes útočníky Fillu a Gninga s podporou Trubače. Měli jsme s tím problémy.“

Jak to, že jste se s takovým stylem nedokázali vypořádat?

„Bylo tam malé škobrtnutí a přišla penalta (po Hejdově faulu). Ale podstatný problém byl jinde, zejména náš špatný první poločas. Věřili jsme, že urputné mužstvo, co hraje agresivně, důrazně, kdy tam z obou stran byly velmi ostré zákroky, jsme schopni překonat individuální herní kvalitou. První poločas se nám nedařil a udělali jsme málo. Čekal jsem víc od ofenzivních hráčů, schopnost udržet míč, včasnou distribuci balonů, přesnou rozehrávku. Teplice nás držely na uzdě, moc jsme si toho nevytvořili.“

V čem přišlo zlepšení po přestávce?

„Dali jsme na hřiště jinou typologii hráčů, změnili rozestavení a dostali se do velkého tlaku. Měli jsme hlavně standardky a hodně rohů, věřili jsme, že tudy vede cesta k remíze nebo k tomu, abychom zápas překlopili. Ale se standardkami jsme naložili prachbídně, když to přeženu, kopali jsme snad sto rohů. Je pro mě velké zklamání, že jsme se neprosadili. Výborně hrající stoperská trojice Teplic všechno pokryla.“

Jak je na tom Lukáš Hejda, který střídal kvůli zranění?

„Má otočený, prošlápnutý kotník, nevypadá to dobře (možné je i poškození nártu). Stalo se to mimo míč, nebyl to nejlepší zákrok.“

Měl do situace vstoupit VAR?

„Těžko se k tomu vyjadřovat, pořádně jsem to neviděl. Známe výsledek, to je Hejdovo zranění, oteklý kotník a náš vyřazený hráč. Neznám přesné principy posuzování, jak se tohle hodnotí. Balon tam nebyl. Odpovím asi takhle - když dám někomu pěstí u jedné tyče a hraje se u druhé, to není faul?“

Co zdravotní stav dalšího zraněného Romana Květa?

„Jde o těžce poškozenou achilovku, takže nám dnes vypadli dva hráči.“

Co změnit do čtvrteční kvalifikace Konferenční ligy, kde vás čeká kosovská Drita?

„Může to být utkání jako přes kopírák. Musíme být útočně agresivnější, hlavně první poločas nám tohle chybělo. Narozdíl od domácích Fily a Gninga, ti vepředu šlapali.“

Proti Teplicím ztratila Plzeň body už potřetí za sebou. Proč se vám proti nim nedaří?

„Jedním mottem naší přípravy bylo, že to tady bude vypadat takhle. Teplice dávno nejsou otloukánek, udělaly velký pokrok a v závěru jara se suverénně zachránily, teď mohou v klidu hrát střed tabulky. Musíme se týmům v takových atributech vyrovnat, ve druhé půli už to bylo z naší strany lepší.“

Jak teď dáte mužstvo dohromady?

„Jsme zklamaní, ale zklidníme se. Porovnal bych to s loňským rokem, kdy jsem byl jako trenér u Hradce. V prvním kole se nám podařilo porazit Slavii (1:0) podobným stylem, ale nakonec hrála do poslední chvíle o titul. Jsme zklamaní, ale nesmíme panikařit.“