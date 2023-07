Trpišovský: Vlčkova ideální cesta. Svolení k odchodu Lingra? Ne ode mě

Jste spokojený s výkonem?

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, ve čtvrté minutě nám vyšla první akce, krásná akce. Dostali jsme balon za obranu a otevřeli zápas. Samozřejmě nám to pomohlo, uklidnilo, výkon byl velice dobrý. Bohužel se nám nepodařilo přidat druhou branku, přitom šancí jsme měli dostatek. Okolo šedesáté minuty měl velkou možnost Hradec, kritický moment jsme ustáli a pak nám pomohli střídající hráči, kteří náš výkon zase zvedli do aktivity. Druhý gól Chytila nás definitivně uklidnil a zápas jsme dohráli tak, jak jsme potřebovali.“

Jste rád, že máte zrovna Hradec vítězně za sebou?

„Určitě. Chvíli jsem přemýšlel, jestli bylo na zápase něco negativního, ale kromě řešení některých útočných akcí jsem nic nenašel. Poradili jsme si dobře. Rozdíl oproti minulým zápasům s Hradcem byl v našem rychlém gólu. Proti nám se týmy soustředí na defenzivu, chtějí co nejdéle udržet přijatelné skóre a chodit do brejků. První gól nám pomohl emočně, soupeře trochu srazil. Těší mě, že mužstvo bylo dobře nastavené, viděl jsem některé dobré individuální výkony. Proto byl obraz hry jiný, než v předešlých zápasech s Hradcem.“

Velmi slušný výkon podal novic Tomáš Vlček. Souhlasíte?

„Ano, potvrdil to, co si o něm myslíme. Absolvoval pro nás ideální cestu pro mladé hráče, který nakoukne do áčka, trénuje půl roku s týmem a pak se vyhraje na hostování. Když se vrátí, má zkušenosti, je připravený. Někdy hráč dostane příležitost, ale není ještě připravený, semele ho to. Tomáš ale má za sebou komplet skvělou sezónu v Pardubicích, individuální i týmovou. Vyhodnotili jsme si, že teď je ten správný čas pro něj. Trošku jsme řešili dilema, jestli bude hrát ve stoperské trojici zprava, nebo je s Holešem prohodíme, protože jeho to z levé strany trochu limituje. Ale nakonec jsme se rozhodli s Vlčkem vpravo. Jeho předností jsou dlouhé průnikové přihrávky za obranu. Celkově byl jeho výkon proti Hradci skvělý, jen potvrdil vydařenou přípravu. Nicméně dnes byl nejdominantnější, kromě zbytečné chyby v závěru.“

Přes léto jste řešili složení levé strany. S Hradcem dostali prostor Matěj Jurásek se Schranzem. Jak jejich hru hodnotíte?

„Myslím si, že nejlíp tam hrál střídající Lukáš Provod. Chtěli jsme trochu měnit typologii podle vývoje zápasu, jestli budeme hrát do otevřené obrany, nebo naopak do plné. Matěj s Ivanem si často měnili postavení, do druhé půle jsme posty protočili úplně. Upřímně, naše pravá strana byla mnohem nebezpečnější než levá, což však bylo způsobené i soupeřem, protože Gabriel hraje v dobrém rozpoložení a hůř se přes něj dostávalo. Celkově to nebylo špatné, ale musíme to ještě dopilovat ještě. Aby se kluci dostali do formy Davida Juráska nebo Petera Olayinky, bude ještě chvíli trvat.“

Skvělý gólový debut prožil Mojmír Chytil. Máte k jeho výkonu nějaké výtky?

„Líbil se mi hodně. Splnil přesně to, co jsme potřebovali. Před tím, než šel na hřiště, jsme měli asi čtyřminutovou pasáž, kdy jsme nahoře poztráceli spoustu míčů a pustili Hradec do hry. Nakonec z toho byla megašance Krejčího. Mojmír prokázal skvělou hru tělem, timing na souboje. Kromě gólu tam měl ještě jednu krásnou akci, kdy to skvěle vyřešil, ale kladenským nártem vystřelil vedle. Mohl to řešit trochu lépe. Každopádně výkonem naznačil, proč jsme ho brali a co může nabídnout týmu. Což je hlavně hra zády k bráně a tlak na středního obránce. V této činnosti je dost nechutnej, obráncům vytváří peklo. Věřím, že s kvalitními hráči okolo, z něj dokážeme vyždímat ještě víc.“

Chválíte střídající hráče, mezi nimiž byl i Ondřej Lingr, který má údajně svolení Slavii opustit.

„To tedy nevím, ode mě ho nemá (směje se). Ondra byl po příchodu na hřiště skvělý, energický, přesně takový, jak potřebujeme a za co ho máme rádi. Byť hrál jen krátký úsek, patřil k nejlepším. Doufám, že se Slavií prodlouží smlouvu a společně to oslavíme.“

Nakolik je důležité začít sezonu vítězně?

„Určitě hodně. Dosud se nám vždycky podařilo první zápas vyhrát, jen minule to s Hradcem nevyšlo, i když to bylo po výborném výkonu, kdy jsme jen nedali gól. Pro atmosféru v klubu je první výhra vždycky prospěšná.“