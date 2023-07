Slavia proti Hradci: noční můra pryč, Chytil v laufu i průměrné hvězdy hostů

Obavy z Hradce Králové se ukázaly jako zbytečné. Slavia, největší favorit FORTUNA:LIGY, vstoupila do ročníku bezproblémovým vítězstvím 2:0. „Chvíli jsem přemýšlel, jestli bylo na zápase něco negativního, ale kromě řešení některých útočných akcí, jsem nic nenašel,“ pochvaloval si trenér vítězů Jindřich Trpišovský. Co všechno ukázal zápas prvního kola?

Když los určil Slavii pro první kolo Hradec, v Edenu nadšením nevýskali. Východočechy nedokázali v lize třikrát za sebou porazit, dvakrát tím prakticky přišli o mistrovský titul. V sobotu to ale byl zcela jiný příběh. Slavia dala bleskurychle první branku a kontrolovaným výkonem od první do poslední minuty bezpečně dovedla zápas k prvnímu vítězství v nové sezoně. Hradeckou noční můru slávisté zaplašili.

Vichr z lavičky

Hra Slavie ve druhém poločase trochu nudila, k tomu obří tutovka hradeckého Krejčího. Trenéra Trpišovského to evidentně vystrašilo a do hry poslal trojici Provod, Chytil, Lingr. Všichni tři pomohli skvělým výkonem k pohodlnému vítězství 2:0. Chytil dal uklidňující druhou branku, Lingr se namotal do mnoha nebezpečných akcí, tvrdou hlavičkou málem urazil ruku gólmanovi Bajzovi, Provod si zase bezchybně odehrál pozici na levé straně. I pro aktuální sezonu platí, že slávistická lavička má extrémní sílu a střídající hráči mohou změnit charakter i vývoj utkání.