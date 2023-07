Nový Baník: pomalý a nervózní. Jsem hrozně naštvanej, zlobil se Hapal

Mohamed Doumbia, Christian Frýdek, Lubomír Tupta, Ahmed Ghali či Luka Kulenovič si museli připadat jako kdyby v neděli po obědě vyrazili na příjemnou procházku. Nikdo je nerušil, mohli si v klidu pohrát s míčem, pustit se vpřed.

„Jsem hrozně naštvanej,“ začal hodnocení trenér Pavel Hapal. „První půle byla katastrofální, i když být nemusela,“ láteřil. „Hráli jsme zdlouhavě, pomalu, byli jsme naivní,“ divil se.

Ostravská defenziva (především v prvním poločase) opravdu hrála naprosto tragicky. Symbolem budiž první branka. Centr z levé strany poslal hlavou do vlastní sítě novic Patrick Kpozo. Nebyla to těžká situace, v klidu mohl namířit nad bránu. Jenže nepovedlo se mu to, čímž vyšperkoval, jak by řekl Jan Koller, své představení.

Liberec - Baník: Kpozo si srazil Ghaliho centr do sítě, 1:0 pro Slovan! Video se připravuje ...

Výkon hostující zadní linie (včetně záložníků Kpoza, Jana Jurošky a Filipa Kaloče) daroval domácím lehké vedení - a rozhodující náskok už o poločase. Nešlo však jen o úkoly do obrany, ale také o rozehrávku. Baník sliboval, jak zrychlí hru v nové sezoně, místo toho předváděl hru starých pánů.

„Byla tam nervozita, strach hrát. Trošku nás svázalo, že už dřív jsme tady měli horší první poločasy. Teď se tým skládal nově, souhra není taková, jaká by měla být. Baník je klub s mnoha fanoušky, je to svazující,“ objasňoval záložník Daniel Tetour. „Chyběla nám nabídka, rozehrávka byla zdlouhavá,“ popisoval.

Slovan toho všeho využil. Byl jednoznačně lepší, vládl ve středu pole, kde exceloval Mohamed Doumbia. „Do zápasu jsme dobře vstoupili, věděli jsme, kde mají slabiny. Uprostřed hrají jeden na jednoho. Když nám Luka sklepl balon, mohli jsme vyrážet do otevřené obrany,“ pochvaloval si středopolař Lukáš Červ, druhý střelec Slovanu.

Pochválil tak dva muže.

Zaprvé trenéra Luboše Kozla, který takticky předčil protivníka Hapala. „Věděli jsme, že Baník přešel na tříobráncový systém, ale hrají to chvilku a dělají taktické chyby. Mají velké hřiště, dostávali jsme míče na podhrotové hráče,“ popsal hlavní zbraně. „Jen jsme neřešili dobře koncovku,“ litoval.

Zadruhé hroťáka Luku Kulenoviče, posilu z Bosny. Forvard se předvedl zajímavě. Je pracovitý, skvěle pokrývá míč, výborně hraje zády k bráně. Navíc je nepříjemný v soubojích. „Bitri je v nich excelentní, ale nestačil,“ divil se trenér Baníku.

Abychom však byli spravedliví, ani směrem vpřed Ostrava zrovna neexcelovala, nešlo jen o problém defenzivy a výborného soupeře. „Bylo to málo,“ zhodnotil Hapal.

Hodně málo, slušelo by se dodat. Pokud bude tým pokračovat stejným stylem, ambice sahající ke skupině o titul, bude muset řádně obrousit.