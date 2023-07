Premiéra mistra: Kuchta zatím na nule, Vorel záskok zvládl a vzhůru na los

Video se připravuje ... Vyprodaná Letná. Dva parádní góly Lukáše Haraslína, čisté konto Vojtěch Vorla a především – žádné zdravotní ztráty. Sparta má za sebou dobrý vstup do sezony, Olomouc vyřídila 2:0 a nezopakovala tak loňský průšvih, kdy ligu vykopla domácí porážkou 1:2 s Libercem. Co premiéra mistra v novém ročníku ukázala?

Haraslín na druhou V závěru minulé sezony dal v klíčovém nadstavbovém derby nádherný gól Slavii, v podání Lukáše Haraslína to byl jediný ofenzivní bod od 18 března. Slovenský reprezentant se ve druhé polovině jara potýkal s viditelnou únavou, úplně poslední zápasy ročníku pak musel pro zranění vynechat. Během léta se ale dal dohromady. Po všech stránkách. A na novou kampaň se vyladil náramně. Dvě akce jako přes kopírák, dva krásné góly. Defenziva Sigmy? Bez nároku… „Odehrál dobré utkání, v mnoha aspektech ukázal velkou kvalitu. Hlavně s míčem na noze. I do defenzivy pracoval velice svědomitě,“ mohl chválit hlavní trenér Sparty Brian Priske. „Všichni o Robbenovi věděli, že dělá kličku dovnitř, a nikdo ji nebyl schopný bránit. Je to o tom, jak si Lukáš časuje pohyb. Všichni ví, že si dá krátký dotek ze hřiště, a pak to seká zpátky,“ doplnil kouč soupeře Václav Jílek. Sparta - Olomouc: Haraslín si znovu potáhl míč kolem soupeře a zvýšil na 2:0! Video se připravuje ...

Vorel: Záskok na jedničku Gólmanem číslo jedna pro sezonu nebude. To Vojtěch Vorel dobře ví. Dříve či později přepustí místo v brance Matěji Kovářovi či jinému gólmanovi. V úvodu sezony ho ale Sparta potřebuje a Vorel ji nezklamal. Proti Olomouci sice neměl tolik práce, podal ale spolehlivý výkon. Čisté konto budiž zaslouženou odměnou. „Jsem za Vorlise rád, nulu si zasloužil,“ prohodil Priske. Zda zkušený gólman naskočí i příští týden v duelu ve Zlíně, to je pro tuhle chvíli ve hvězdách.

Kuchta zatím na nule Potřebuje dávat góly. Když se to nedaří, nemá dobrou náladu. To se o Janu Kuchtovi dobře ví. Proti Sigmě se sice elitní snajpr Sparty netrefil, připravil ale úvodní branku pro Haraslína a na hřišti se rozhodně neztratil. „Vypomáhal obraně, ale útočníci a Kuchta obzvlášť žijí z gólů. Jsou to střelci. V prvním poločase měl velkou šanci. Jeho čas přijde, je na správné cestě. Je jedním z hráčů, kteří mají pomalejší start. Důvodem mimo jiné mohou být i reprezentační povinnosti, neměl tolik dovolené. Četl jsem, že mu manželka nedá doma moc vydechnout, já mu zase nedám vydechnout na Strahově, takže je trochu pod tlakem. Věřím, že se v sezoně znovu bude prosazovat,“ pousmál se Priske. Sparta - Olomouc: Kuchta v tutovce! Ale skvěle ho vychytal Macík Video se připravuje ...

Vzhůru na los V pondělí dopoledne si dají klasický trénink. Pak dost možná usednou k obrazovkám a budou sledovat, koho jim los přidělí. Sparťané se dozví možného soupeře pro třetí předkolo Ligy mistrů. V šatně je to nyní logicky téma číslo jedna. „Bavíme se o tom v kabině, koho bychom mohli dostat. Ale to si nevyberete. Nemůžeme to ovlivnit. Koho dostaneme, toho budeme chtít porazit. Proti Slovanu by to pro mě bylo speciální, asi by to pocítila moje peněženka kvůli lístkům. Naším jasným cílem je ale postup,“ ubezpečil Haraslín.