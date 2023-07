Heča začal s velkou parádou. Velký posun, kvitoval proměnu Slovácka

Jaká byla obnovená premiéra?

„Vyhráli jsme, takže pocit mám dobrý. Nejvíc si asi cením zákroku proti hlavičce Ondráška. Byl jsem v dobrém postavení a šlo jen o to, jestli mě trefí.“

Ve Spartě jste v minulé sezoně neměl místo v sestavě. Nebyl jste nyní nervózní z ostrého zápasu?

„V brance jsem se cítil v pohodě. Nepřijde mi, že bych na sobě vnímal delší pauzu. V jednom úseku nás Budějovice zatlačily, měly několik rohů za sebou a pár šancí. Neudrželi jsme nahoře balon a díky tomu jsme se dostávali pod tlak. Tak to někdy je. Nebýt tohoto, měli bychom zápas pod kontrolou. Naštěstí jsme pak dali další dva góly, které rozhodly.“

Před Horovou penaltou jste šel cosi řešit s protihráčem a rozhodčím. O co šlo?

„Upozorňoval jsem na to, že nemá balon na středu. Rozhodčí říkal, že stačí, když se dotýká. Puntík byl zbytečně velký a balon stál úplně mimo střed brány.“

Našel jste po pěti letech silnější Slovácko? Za vaší předchozí éry se spíš zachraňovalo.

„Během té doby, co jsem byl pryč, udělalo Slovácko velký posun dopředu. Vychází to už od trenéra, který je náročný. Kluci plní to, co on chce hrát. I když kouč proti Budějovicím chyběl, myslím, že to znát nebylo. Asistenti nám předali pokyny. Jsme dost zkušené mužstvo, abychom tuhle situaci zvládli.“

Vyhráli jste i pro nemocného Martina Svědíka?

„Doufám, že se mu po tomto zápase trošku ulevilo, odpočine si a dostane se z toho.“