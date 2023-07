ZLATÁ PÍŠŤALKA: Ogbu v pořádku, spor v Boleslavi. Co penalta pro Baník?

Prvoligový debut v zápase, který může mít na konci sezony velký vliv v boji o záchranu. A sudí ho zvládl velmi slušně. S jediným kazem. Ve 14. minutě nechal hru pokračovat i poté, co Fantiš ve středu pole nešetrně zboural Boháče. Zlínští měli po rychlém kontru šanci. Složitou situaci řešil, když Lapeš po Vukadinovičově odehraném míči trefil protihráče (77.). Hraniční moment v šedé zóně, ale penalta konkrétně po tomto střetu by byla přísná. Hosté reklamovali ruku Boháče těsně před vápnem, ale ten hrál kolenem (7.).

Těžký zápas pro sudího, který odpískal celkem 31 faulů a udělil šest žlutých (4 pro Plzeň). Když Hejda trefil ve vápně unikajícího Filu (26.), bez váhání nařídil penaltu. Chvíli poté plzeňský kapitán padl v teplickém vápně po přišlápnutí od Chaloupka (32.). O pokutový kop se nemohlo jednat ani po přezkumu VAR, střet se odehrál těsně předtím, než Kalvach rozehrál standardku. I tak to byl dosti hraniční zákrok. Došlápnutí bylo nešťastné a nezaviněné, Chaloupek se v souboji „věnoval“ někomu jinému a oba hráči se připletli do cesty. To nic nemění na tom, že tak Chaloupek způsobil stoperovi Viktorie zranění.

Do nejtežší chvíle se dostal ve 25. minutě, kdy Bohemians přežili trojšanci domácích. Brankář Reichl i jeho spoluhráči zasahovali na brankové čáře, Pardubičtí se hlásili o gól. Po poradě s videokolegou Batík rozhodl, že branka nepadla. Jde o to, zda byly záběry dostatečné průkazné… Jinak zápas zvládal slušně, pouze nechával dlouze držet hostujícího brankáře míč při rozehrávce v rukavicích. Vrcholem byla 42. minuta, kdy Reichl nepoložil balon na zem sedmnáct vteřin.

Jan Petřík 5

Liberec – Baník 3:1

Celkově nejistý výkon. Místy přehlédl jasné záležitosti, třeba zatažení Kulenoviče Bitrim (22.). Byť se ještě bosenský hráč dostal k centru, už byl zpomalen. Sudí měl přerušit hru, dát Slovanu standardku a soupeře napomenout. Klíčová situace se odehrála hned po pauze (46.). Sudí pískl penaltu poté, co šel Chaluš do krkolomného skluzu a Tanko přes něj vyskočil a přepadl. Z žádného dostupného záběru není vidět, že by liberecký stoper protivníka doopravdy trefil. Je otázka, zdali měl VAR Kocourek prokazatelný záběr, ze kterého by vyčetl, že se kontakt stoprocentně neodehrál.