Forma v prvním kole: matoucí prohra Dynama, „S“ bavila i rychlá Karviná

Zklamání, pánové! Bylo překvapivé, že Hradec kdesi zapomněl noty, podle kterých Slavii třikrát v řadě obral o body. Byl aktivní, důsledný v soubojích, vyžíval se v rychlém přechodu. Co z toho ukázal v sezonní premiéře? Nic… V prvním poločase se zcela dobrovolně uzavřel do hlubokého bloku, jen bránil, míče z kopaček ihned odevzdával rivalovi. Jedinou kloudnou akci předvedl až po pauze. V disciplíně atraktivita hry „votroci“ propadli.

Rozhodně umí ještě víc - valit ve vyšší intenzitě, soka ždímat od první do poslední minuty a přivádět mu na bojišti děsivé chvíle. Hradec v prvním kole trochu šetřila, přesto měla její hra štábní kulturu. Brzká úvodní branka měla vysoké moderní parametry. Kolmice, náběh, přihrávka na přední tyč a dokonalá koncovka. Mňam! Až Slavii začne lépe fungovat levá strana, bude si herní zážitek tykat s dokonalostí.

Standardní situace. Jediná z vršovických zbraní, která v Pardubicích vyšla a zajistila tři body. Další předpokládané silné stránky – přechod do útoku, převaha v osobních soubojích, Matouškova rychlost či Köstlova drzost – se utápěly v nepřesnostech a nervozitě. Při klokanech několikrát během zápasu stálo štěstí, Reichlovy reflexy a možná i nepřítomnost goal line technology.

Nutno říct, že tuze slabý Baník Slovanu nahrál, přesto nelze opomenout jeho velmi dobrý výkon. Útočné čtveřice Luka Kulenovič, Christian Frýdek, Lubomír Tupta, Ahmad Ghali byla podporovaná především dvojicí Mohamed Doumbia, Lukáš Červ. Bylo znát, že je liberecká sestava už z jara ustálená, automatismy ještě umocňují šikovnost jednotlivých borců. Slovan sezonu rozjel úspěšně i atraktivně, bude chtít výš než do střední skupiny.

Po vysoce povedené přípravě slabota. Hosté nedokázali přelstít konsolidovaného soupeře a z Teplic zaslouženě odjeli s nulou. Druhý poločas, ač stupňovali tlak, ani jednou nevystřelili na bránu. Spousty rohů bez jakéhokoliv nebezpečí, šestnáct faulů za zápas by trenér Koubek jistě vyměnil za lepší ofenzivní parametry. Pochvalu zaslouží pouze početná výprava fanoušků.

Severočeši změnili tvář týmu. Přišlo mnoho neokoukaných hráčů, které má sjednotit zkušený kouč Radoslav Látal. Směrem k prvnímu kolu se záměr nepovedl. Jablonec na Mladou Boleslav nestačil důrazem, rychlostí ani kreativitou. A když začal hrát, bylo už za stavu 0:3 pozdě. Chramosta, který to v Boleslavi dobře zná, se stal jen stínem pana Rozdílového z minulé sezony. Hra útočníka ale závisí na podpoře jeho kumpánů. Tohle se prostě nepovedlo a na Střelnici mají o čem přemýšlet.

Karviná–Zlín 4:1

KARVINÁ 8

Rychle, agresivně, do brány. Takový fotbal chtějí hrát Karvinští pod Tomášem Hejduškem. Proti Zlínu to byla v jejich podání lahůdka. Zaujaly technické parády Lukáše Budínského, i raketová rychlost Amara Memiče na pravém křídle. Hodně dobře vypadá lehkonohý Papalelé na levé straně. Pokud své výkony potvrdí a ještě zvedne, může být trefou jako Ba Loua nebo Durosinmi.

ZLÍN 4

V prvním poločase proti Karviné tragédie, nicméně i Zlín má svým fanouškům rozhodně co nabídnout. Teprve osmnáctiletý záložník Tom Slončík je poklad. Na hřišti si vede jako zkušený mazák. Hlava nahoře, přehled, technika. A pokud se konečně do zdravotní pohody dostane David Tkáč (21), může být gólovým zabijákem. Schopnosti na to má.