Vindahl? Stejné přednosti jako Kovář, ale... Poslední roky zrovna nezářil

Hotovo, vyřízeno. Sparta má novou brankářskou jedničku. Na hostování s opcí přivedla Petera Vindahla Jensena z AZ Alkmaar. „Jsem moderním typem brankáře. Nebojím se hrát nohama a znám dobře své silné stránky. O nich se budou moci fanoušci přesvědčit přímo na hřišti,“ pronesl nový strážce sparťanské svatyně. Co jsou ony přednosti dánského brankáře a jak vychází ze srovnání s Matějem Kovářem? Poslední roky Vindahl nijak zvlášť nezářil.

Do Alkmaaru přicházel před dvěma lety s nálepkou velkého talentu. „Chci zde strávit pár povedených let, a pak zamířit do top klubu. Ideálně v Anglii,“ představila tehdy brankářská posila za 43 milionů korun svou vizi nizozemského angažmá.

Úvodní sezona mu však vůbec nevyšla dle představ. „Je to jeden z nejhorších brankářů v lize. Neustále se klepete, aby zase neudělal chybu. Je pro mě nepochopitelné, že klub jako AZ Alkmaar nemá lepšího gólmana,“ kritizoval tehdy Vindahla bývalý reprezentant Oranje Ibrahim Afellay.

Nebylo tedy překvapením, že od úvodu uplynulé sezony plnil Vindahl pouze roli dvojky. Když navíc Alkmaar přivedl v zimě zkušeného Mathewa Ryana, jenž za Arsenal a Brighton odchytal 124 zápasů v Premier League, bylo jasné, že se dánský dlouhán musí posunout o dům dál.

Letošní jaro proto strávil na hostování v Norimberku.

„Má zkušenosti ze zahraničních lig i evropských pohárů. Je to brankář s fyzickými parametry a schopnostmi, jež si u tohoto postu představujeme. Jeho výkony ve druhé bundeslize jsme v minulé sezoně pravidelně sledovali,“ vysvětlil Tomáš Rosický nynější Vindahlův příchod na Letnou.

V tradičním německém celku se však Dánovi bůhvíjak nedařilo. Sice se ihned stal jedničkou, ale devítinásobní šampioni Německa inkasovali o 0,22 gólu na zápas méně, když neměli Vindahla v bráně. Závěr sezony pak musel vynechat kvůli zranění kolena.

Varující je i Vindahlova statistika zamezených gólů. Tato metrika se počítá jako rozdíl mezi inkasovanými góly a očekávanými inkasovanými góly. Nejlepší brankáři pustí výrazně méně branek, než by se vzhledem ke kvalitě střel, jimž čelí, čekalo. Vindahl však v Německu předvedl přesný opak, když obdržel o 3,31 branky více, než měl.

Dle analytiky jde přitom z brankářského pohledu o vůbec nejdůležitější ukazatel kvality. Pro srovnání Matěj Kovář v mistrovské sezoně obdržel o 0,64 gólu méně, než se čekalo.

Jako jediný z celé 2. bundesligy navíc Vindahl inkasoval více než jednou přímo z trestňáku. V průměru každé třetí utkání pak dostal gól hlavou a stejně často pustil i střelu zpoza vápna. Patřil tak v obou statistikách k pěti nejhorším brankářům celé soutěže.

Co jsou tedy ony Vindahlovy přednosti? Díky své výšce slušně chytá penalty. Ještě častěji než předchůdce Kovář si Vindahl chodí pro vysoké míče a stejně jako kmenový hráč Manchesteru United, si i nová posila Sparty rozumí s míčem u nohy. Do jedenácti let totiž hrál Vindahl v poli.

Nizozemská média jej při příchodu do Alkmaaru přirovnala k Marku-Andrému ter Stegenovi. Německé hvězdě Barcelony, která je pro svou hru nohama vyhlášená. Fanoušci Sparty se shodli, že jim Vindahl Ter Stegena připomíná už svým vzhledem.

Sbírání centrů a dobrá rozehrávka. To jsou kvality společné pro Matěje Kováře i Petera Vindahla. Dán ovšem přichází po dvou rozpačitých sezonách, v nichž patřil ke statisticky nejhorším brankářům soutěží, v nichž působil. Letenské může uklidňovat, že i Kovář před rokem přicházel se značně pošramocenou reputací. Na konci sezony ovšem zvedl nad hlavu mistrovský pohár a přebral trofej pro nejlepšího gólmana soutěže. Vindahl má tedy laťku nastavenu pěkně vysoko.

Kovář vs. Vindahl v uplynulé sezoně 28 odchytané zápasy 14 28 inkasované góly 22 28,67 očekávané inkasované góly 18,69 10 čistá konta 4 8/24 chycených penalt 5/17 98,1 % přesnost krátkých přihrávek 99,3 % 67,2 % přesnost dlouhých přihrávek 53,8 % 17,26 úspěšných přihrávek 23,2 1,71 zákroků 2,30 1,26 sebraných centrů 1,44 1,58 zachycených přihrávek 1,18 pozn. jde pouze o ligové statistiky – tzn. v případě Kováře z F:L, u Vindahla pak z 2. bundesligy a tučně jsou vyznačeny statistiky, které jsou přepočítány na 90 minut hry. Zdroj dat: Wyscout