První kolo ligy: takhle vypadá SEXY soutěž. Atraktivitě jdou naproti i kluby

Ještě před pár lety by lidé v parných dnech zalehli k vodě a fotbal by radši sledovali na mobilu nebo s rádiem u ucha. Soutěž nebudila všeobecnou důvěru, obří skandály vrcholných představitelů pochybné reputaci fotbalu v Česku nepřidaly. FORTUNA:LIGA je nedokonalá i v roce 2023, ale co jí nelze upřít – snaží se.

Fanoušci hmatatelnou změnu cítí. Proto v prvním kole houfně vyrazili na stadiony za fotbalovou zábavou, tátové vzali malé kluky, a nelitovali. Většina zápasů úvodního kola nabídla zajímavou atraktivní podívanou.

„Líbilo se mně to moc. Jsem rád, že spousta týmů dávala přednost ofenzivnímu fotbalu než stylu „počkáme, uvidíme“. Mužstva do toho šla po hlavě,“ chválí fotbalový expert Zdeněk Folprecht.

Deník Sport a web iSport.cz všechna mužstva oznámkoval dle atraktivity hry na stupnici od jedničky do desítky. Hodně týmů obdrželo vysokou hodnotu. I proto, že aktivní pojetí vyšperkovaly pohlednými akcemi a sadou spektakulárních branek.

„Fantastický byl gól mladoboleslavského Kostky, který by mohl směle aspirovat na cenu Ference Puskáše pro nejhezčí branku evropské sezony. Pro mě to byla už v prvním kole trefa roku. Nádhernou gólovou přihrávkou se zaskvěl Petržela, třeba Doumbia z Liberce dává jenom hezké góly. Mohl jsem se kochat, což mě těší,“ usmívá se Folprecht, někdejší kreativní záložník Sparty a Liberce.

Ovšem nejde jen o hezký fotbal. Kluby šláply do marketingu, do vlastní prezentace na rozličných sociálních platformách, zásadně vylepšují gastro nabídku na stadionech. Prostě jdou vstříc fanouškovi, který to náležitě ocení. V čele pelotonu šlapou Sparta se Slavií, přidávají se další a další. I proto liga zaknihovala druhou nejvyšší návštěvnost v prvním kole od roku 2000 a celkově pátou v historii samostatné ligy. Je vidět, že snaha o vylepšení komfortu pro diváky funguje, setkává se s pozitivní zpětnou vazbou.

„Na průměrné návštěvnosti se samozřejmě odrazilo, že Sparta se Slavií, kluby s největším diváckým potenciálem, hrály na úvod doma. Jenže to by samo o sobě nestačilo. Mám dojem, že liga udělala velký krok dopředu. A to také díky tomu, jak kluby pracují s komunitou fanoušků. Skvěle to umí Sparta, samozřejmě Slavia, Baník moc hezky zmákl přestupové léto z pohledu představovaček posil. Přidaly se s novými identitami Teplice a Hradec Králové, nesmím zapomenout na Jablonec,“ vypichuje Folprecht. „Menší kluby dříve investovaly především do hráčů, na prezentaci pro fanoušky se trochu kašlalo, čtyři pozice v marketingu zastával jeden člověk. Přitom vykročit směrem k lidem je jedna z hlavních věcí, jak ligu zpopularizovat. Je vidět, že kluby to pochopily, investovaly do lidí, snaží se.“

Fotbalová scéna v Česku se snad definitivně začíná měnit k lepšímu. První kolo je předzvěstí, že na křižovatce zvolila správný směr. Postupně začíná budit výraznější zájem, což je důležité i vzhledem k blížícímu se tendru o audiovizuální práva, který bude Ligovou fotbalovou asociací vypsaný nejpozději v příštím měsíci.

„Docela rád mám slovo produkt. A mně přijde, že fotbalová liga začíná být vážně sexy. Pro první kolo to platí stoprocentně. Hrály se hezké zápasy na hezkých stadionech. Když se kouknu na sestřih Karviné se Zlínem, vypadalo to na super úrovni. Jestliže se ohlédnu dva tři roky zpátky, posun je enormní. Produkt jde nahoru,“ dodává Folprecht.

Doufejme, že ve stejném režimu se pojede i nadále. Český fanoušek si to zaslouží.

Velká S jako inspirace pohled Jiřího Fejgla Kterak definovat fotbalovou atraktivitu? Není to příliš složité… Zaprvé musíte dodat poutavou hru, pohled na trávník je zásadní. Na úspěch však musí navazovat i útočný projev, snaha zamáčknout protivníka. To v české lize dokáže vícero klubů, nejen velká pražská S, která jsou však bezkonkurenční v dalších klíčových záležitostech. Abyste dostali na stadion diváky, což je měřítko úspěchu, je nezbytné nabídnout i B, aby se ze zápasu stal svátek. Fanzóna (čest Teplicím, které ji vyzkoušely při utkání s Plzní) je jednou z věcí, která zvyšuje provázanost s klubem, oddanost, tedy pocit, že je pro fanouška jeho tým atraktivní. V Česku se tento dojem posouvá, je tu jasný trend posunu k zábavě, jemuž vládnou Sparta se Slavií (samozřejmě zcela logicky díky prostředkům, které mají k dispozici). I první kolo ligy ukázalo, že to jde. Jen tak dál.