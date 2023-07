Hradec bude hrát doma! Pomůže částečná kolaudace, co vše se řešilo?

Vrátila se z dovolené na Rhodosu, jehož ohnivý osud sleduje celý svět. Doma v Hradci Králové ji pak čekal další požár k uhašení. Pavlína Springerová, primátorka Salonu republiky, prakticky rovnou z letiště vyrazil na fotbalový stadion, který by měl být otevřen příští sobotu ligovým střetem s Českými Budějovicemi.

Nedivte se, v minulém týdnu hasiči zamítli udělit povolení nutné ke kolaudaci, v Hradci - a vlastně v celé fotbalové komunitě - z toho bylo slušné haló. „Stali jsme se součásti reality show,“ všimla si Springerová z Řecka.

Ano, řešilo se třaskavé téma. Bude se hrát, nebo nebude? Pokud by platila druhá varianta, „votroci“ by strávili celý podzim v Plzni, stánek Viktorie nahlásili jako záložní variantu. To by byl průšvih, vždyť na arénu čekají příznivci desítky let.

Po úterní návštěvě hasičů a dalším posunu je situace pozitivní, hrát se bude - tedy prakticky jistě. Vždyť i náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek netají: „Riziko nekonání je stále obrovské.“

Politik si, a to naprosto logicky, kryje záda. Přesto je vidět jasná snaha, aby se hrálo. Blamáž v opačném případě by byla šílená. Město ani zhotovitel stavby Strabag si ji nechtějí dovolit. Proto se objevil nápad, jak ze situace vybruslit. Vznikl návrh na takzvanou částečnou kolaudaci, jehož součástí je i to, že zhotovitel přijme část odpovědnosti, aby se mohlo utkání konat.

Vezměme to po bodech.

Zaprvé, město převezme jen podíl stadionu nutný k utkání, což by se mělo stát příští středu. Zatím zůstane „v rukou“ Strabagu ubytovna pro hráče, mládežnické kabiny patřící k vedlejší umělé trávě, část kanceláří a jedna z tělocvičen. Jde o etapu stavby, již řešil dodatek ke kontraktu. Během jara byla zbourána stará tribuna, kde původně mělo být zmiňované zázemí. „Nejprve se udělá kolaudace, pak certifikace k částečnému převzetí,“ vysvětlila Springerová.

Zadruhé je tu spoluodpovědnost zhotovitele. Jak ji lze přeložit, objasnit? Kráčí tu o rozličné systémy, které musí být v chodu - jsou to například turnikety, kamerový systém, věci kolem elektriky, televizní vedení… Řečeno zjednodušeně, samozřejmě. „Město je nesmí převzít bez zkoušek, seznámení se s provozními manuály a zaškolením obsluhy,“ upozorňuje náměstek Řádek. Proto Strabag a jeho partneři poskytnou pro první zápasy vlastní personál, což ostatně bylo domluveno už dříve.

Potíží je v tomto případě fakt, že se nestihlo modelové utkání. „Bylo naplánované,“ připomene Springerová. Stát se může cokoli, ale je možné modelovat například tuto situaci. Turniketů je na stadionu dvacet, nikdo v tuhle chvíli přesně neví, jak dlouho trvá „odbavení“ jednoho diváka, kterých bude dozajista 9300, což je kapacita stadionu. Nějakou představu zainteresovaní mají, ostrý test jim však chybí.

Půjde zkrátka o nervy, což pro fanoušky Hradce není při debatách o stadionu nic nového.