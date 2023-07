Slavii čeká strašidlo. Trpišovský: Máme to v hlavě. Měli jsme rezervy

Kde Sparta během jarní části vydolovala mistrovský titul? Při výjezdech za soupeři. Venku bodovala s osmdesátiprocentní 12:15úspěšností, kdežto největší konkurent z Edenu vykázal méně než poloviční číslo (48,1%). V neděli se Slavia poprvé v novém ročníku vydá vstříc venkovnímu dobrodružství. Zastaví se v Českých Budějovicích. Přesně tam, kde v březnu prohrála 0:1. „Máme to v hlavě,“ přiznává kouč Jindřich Trpišovský.

Na startu ligy vykukuje na Slavii jedno strašidlo za druhým. V premiéře se musela postavit proti Hradci Králové, neoblíbenému soupeři, kterého třikrát v řadě nebyla schopná srazit. O minulém víkendu však východočeské démony přemohla jako schopná krotitelka, koncentrovaným výkonem nepřipustila další blamáž. Výsledek 2:0 seděl, byť rozdíl ve skóre mohl být i výraznější.

„Mužstvu nemám téměř co vytknout,“ úlevně vydechl slávistický trenér Trpišovský

Utekl jeden prázdninový týden a před Edenem zase straší bubák. Slavii čeká výprava do Českých Budějovic. Za normálních okolností by šlo o příjemný výlet zakončený pohodovým vítězstvím. Jenže bíločervená parta moc dobře ví, že během minulého ročníku jaksi zapomněla vyhrávat na cizích stadionech.

Co hůř, přišla na nich o titul.

Na jaře si na „trip“ odskočila devětkrát, vyhrála jen ve třech případech, celková bodová úspěšnost se nepřehoupla před padesát procent (48,1%). V ostrém kontrastu se Slavií bylo naopak počínání Sparty. Ta se za soupeři vydala desetkrát, z toho uchvátila sedm výher a během triumfálních cest nasázela šestadvacet branek. Obří rozdíl měl na konci sezony důsledky: na Letné se křepčilo s mistrovským pohárem, do Edenu se nastěhoval smutek…

Nejen sešívané příznivce zajímá, zda se Trpišovského soubor poučil z opakujících se chyb a omylů a v nové sezoně bude na soupeřových hřištích mnohem úspěšnější. První odpověď dá setkání v Českých Budějovicích. Když se tam Slavia ukázala naposledy, odjížděla s protaženým obličejem po šokujícím výsledku 0:1. Jediným střelcem bylo nigerijské lamželezo Quadri Adediran.

„Máme to v hlavě,“ připouští Jindřich Trpišovský. „Člověk promýšlí předchozí zápasy, kouká na poslední vzájemné utkání, uvažuje co zlepšit, co změnit. Obzvlášť ve chvíli, kdy u soupeře zůstali stejní trenéři.“

Ano, v Budějovicích přes léto ke změně na trenérských pozicích nedošlo. Jihočeskou tlupu i nadále vede dvojice kamarádů - Tomáš Zápotočný a Marek Nikl. Zase budou vymýšlet precizní herní plán. Možná bude úplně stejný jako na jaře, možná s drobnými odchylkami.

Ať se však rozhodnou pro cokoliv, stejně to bude v první řadě o Slavii. Ona musí držet notovou osnovu, rázně diktovat tempo a ladit v ofenzivní zóně.

„Snad nedostaneme z jediné střely gól,“ křižuje se Trpišovský při vzpomínce na jarní blamáž. „A naopak využijeme svoje šance. Samozřejmě víme, že nás jarní výkon měl rezervy, nebyl moc dobrý. Nicméně věřím, že půjde o odlišné utkání.“

Jestli bude mít Trpišovský pravdu, se fanoušci dozvědí v neděli odpoledne.